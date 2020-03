Federica Panicucci convola a nozze? La conduttrice si svela

Federica Panicucci in un’intervista accorata, rivela quelli che sono i suoi desideri e i progetti che intende portare a compimento

Federica Panicucci è più raggiante che mai e il merito è ascrivibile soprattutto al suo compagno Marco Bacini, con il quale la conduttrice di Mattino Cinque è tornata a sorridere e ad amare. Dopo il primo matrimonio, che si è concluso dopo 9 anni, Federica ha preso le redini della sua vita in mano, concentrandosi soprattutto sul lavoro. L’amore, poi, quello che sembra essere precluso alle donne che hanno vissuto un fallimento sentimentale, è tornato a bussare alla sua porta proprio grazie a Marco.

A rivelare questi particolari, ci ha pensato direttamente la Panicucci in un’intervista accorata rilasciata al settimanale Oggi, da domani in edicola. La conduttrice, dopo aver ammesso di aver vissuto un periodo difficile a causa della separazione con il suo ex marito, ha anche confermato che ritornare ad amare è possibile e lei lo ha sperimentato sulla sua pelle e quando le viene chiesto se si definisce pronta a compiere di nuovo il grande passo, Federica Panicucci non si tira affatto indietro, anzi, appare emozionata e non esclude che possa sposarsi di nuovo, magari anche a breve con il suo compagno. Quest’ultimo, intanto, non perde occasione per ricordare a Federica il suo amore, come dimostra il gesto di farle arrivare un mazzo di rose rosse durante la trasmissione che la Panicucci conduce

Federica Panicucci felice accanto al suo Marco: le nozze sono vicine

Federica Panicucci e Marco Bacini fanno coppia fissa dal 2016 e ora più che mai sono sicuri del loro amore e del loro legame. A confermarlo ci ha pensato direttamente la conduttrice di Mattino Cinque, che nel raccontarsi in un’intervista ha dichiarato di aver trovato la metà del suo cielo. Una dichiarazione forte e piena di sentimento quella di Federica, che però è apparsa sicura delle sue parole e convinta di aver davvero trovato l’amore della sua vita.

Il pensiero delle nozze, tra l’altro, è più che sentito sia da parte della Panicucci che dal suo compagno, anche se la conduttrice ha ammesso di scegliere Marco ogni giorno e di sentirsi scelta altrettanto da lui. Un pensiero profondo, poi, è stato rivolto da Federica Panicucci a tutte quelle persone che hanno sulle spalle il peso di un fallimento sentimentale, che rischia di opprimerle e di impedirgli di amare. Federica ha specificato che tornare ad amare è possibile, anche dopo una separazione, anche quando l’idea di ritornare a provare un sentimento forte appare lontana e inafferrabile.

L’importante è avere la voglia e la forza di guardare avanti e in questo, nel suo caso, sembra averla aiutata molto l’arrivo di Marco, che è arrivato in un momento della vita della Panicucci molto delicato e che ha avuto il coraggio di entrare in punta di piedi nella sua quotidianità, arrivando comunque a sconvolgerle l’esistenza, in maniera positiva.

Federica ha dichiarato che qualora il pensiero delle nozze dovesse concretizzarsi, sarà la prima a dare conferma di quella che per ora, sembra solo una splendida intenzione.

Gina D’Antonio