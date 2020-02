Verissimo | Barbara d’Urso e Federica Panicucci saranno ospiti insieme da Silvia Toffanin per parlare di Coronavirus

Silvia Toffanin ha segnato un vero e proprio colpaccio nella sua trasmissione Verissimo. Che cosa è successo?

La conduttrice del sabato pomeriggio di canale 5 è riuscita ad avere, in studio, insieme, Barbara d’Urso e Federica Panicucci. Le due, infatti, come ormai noto hanno avuto non pochi screzi ma il tutto sembrerebbe essere stato chiarito. E quale occasione migliore, se non questa, per dimostrare al pubblico del piccolo schermo che hanno fatto pace?

Le due conduttrici, però, non parleranno di gossip, ma tutt’altro. Barbara d’Urso e Federica Panicucci saranno insieme a Verissimo per parlare del Coronavirus, un argomento che trattano quotidianamente nelle loro trasmissioni.

Anticipazioni Verissimo: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin del 29 febbraio

Le anticipazioni di Verissimo 29 febbraio non finiscono di certo qui. Oltre al colpaccio segnato dalla presenza di Federica Panicucci e Barbara d’Urso, quest’ultima ha fatto ieri una clamorosa gaffe a Pomeriggio 5, ci saranno anche tantissimi altri ospiti. Qualche nome?

Silvia Toffanin ha ospitato, per la prima volta insieme, Serena Enardu e Pago a Verissimo. La coppia, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, racconterà come procede il loro amore lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5.

Oltre a Serena e Pago, ci saranno anche Clizia Incorvaia, reduce dalla squalifica del GF Vip, Junior Cally, Beppe Fiorello e la cantante Elodie, che recentemente ha svelato perché è finita la sua storia con Lele di Amici. Un appuntamento, quello di domani, assolutamente da non perdere.

Silvia Toffanin a Verissimo, come al solito, porta in scena soltanto il meglio per il suo fedele pubblico.