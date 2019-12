Federica Panicucci ha commesso una clamorosa gaffe durante la scorsa diretta di Mattino 5

Federica Panicucci, durante il corso della diretta di ieri, ha commesso una clamorosa gaffe a Mattino 5. Cosa è successo?

Un suo opinionista stava esprimendo un parere riguardante il caso trattato in studio, tirando in ballo il genetista Capra. La conduttrice, non conoscendo l’uomo in questione, era convinta che Capra fosse un insulto e non il nome dello specialista. “Ti pregherei di non offendere nessuno!” ha esordito Federica Panicucci a Mattino Cinque.

Il suo ospite le ha fatto prontamente notare che Capra non era un insulto, ma il nome del genetista. La conduttrice, palesemente imbarazzata dalla gaffe commessa, ha subito chiesto scusa al suo ospite e tutti i telespettatori di Mattino 5.

Una gaffe che, come immaginabile, in poco tempo è diventata subito virale nel vasto mondo della rete.

