Capelli ricci | consigli da seguire per una chioma perfetta

E’ importante prendersi cura dei capelli ricci, per poter sfoggiare una chioma sempre perfetta e ben definita, scopriamo come fare.

Non tutte le donne sanno come asciugare i capelli ricci, infatti il più delle volte, preferiscono asciugarli lisci o mossi con phon e spazzola, addirittura li rendono lisci con la piastra. Quest’ultima, è la scelta più conveniente per tante donne, perchè vedono come soluzione migliore al momento, si sa che il capello riccio, richiede cura, tempo, pazienza e soprattutto esperienza. La cura e il tempo per i capelli ricci, è diversa da chi ha capelli lisci, non è solo importante asciugare bene i capelli, ma anche le fasi che precedono il lavaggio. E’ fondamentale la scelta accurata dei prodotti, che devono essere specifici per i capelli ricci e per tipo di capello. Noi di CheDonna.it, vi diamo tutti i consigli per prendervi cura dei capelli ricci, seguendo dei consigli utili. Capelli ricci: consigli utili prima dell’asciugatura I capelli ricci si devono curare bene, per garantire una chioma sana, forte, definita e soprattutto in ordine. Spesso difficili da gestire, anche quando sono mossi, perchè tendono a diventare crespi e senza forma, ma non scoraggiatevi, potete avere capelli ricci e definiti. E’ importante, scegliere uno shampoo buono e non aggressivo, da abbinare al balsamo o ad una mousse per lo styling, poi si può passare all’asciugatura. 1- Lavare i capelli Questa fase è fondamentale per garantire un riccio definito, lavate i capelli ricci senza sciuparli, utilizzate uno shampoo delicato e non aggressivo, con sostanze naturali idratanti. L’olio di cocco è perfetto, si consiglia di mescolarlo allo shampoo che utilizzate abitualmente. Inoltre va utilizzato sempre uno shampoo adatto ai capelli ricci, che va ad idratare il capello e non l’ appesantisce, va applicato sul cuoio capelluto, e massaggiate delicatamente. Il consiglio è di non dedicatevi troppo alle punte, perchè rischiereste di rovinarle e di elettrizzare i capelli, poi sciacquate bene con acqua tiepida. Applicato il balsamo adatto al vostro capello, massaggiatelo delicatamente insistendo soprattutto sulle lunghezze, se i capelli sono lunghi, se sono corti non ha senso.

E’ preferibile uno districante, ma molto leggero, nel caso in cui avete i capelli molto secchi, utilizzate il latte. Lasciate agire per un paio di minuti e districate i capelli con le dita e non il pettine, poi procedete con il risciacquo, in modo da eliminare ogni residuo di balsamo, che potrebbe appesantire i vostri ricci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Capelli colorati: tutti i consigli per farli durare a lungo

Fatelo con acqua fredda e non tiepida, in modo da richiudere le cuticole, così i capelli risulteranno più luminosi. Avvolgete i capelli con un asciugamano di cotone o di microfibra, per eliminare l’acqua in eccesso, non strizzate altrimenti potreste spezzare i capelli, ma tamponateli. 2- Spuma modellante

Applicate una spuma o una mousse adatta ai capelli ricci, basta distribuire una noce sulle l lunghezze e punte, stropicciando leggermente i capelli ancora bagnati con le mani. Acquistate una mousse o una spuma ad alta definizione, in modo da eliminare l’effetto crespo e dona volume senza gonfiare troppo i capelli.

Come asciugarli in modo perfetto?

I capelli ricci si dovrebbero asciugare in un ambiente umido, perchè in caso contrario avrete una chioma leonina, di conseguenza il riccio non sarà bene definito. Ecco come asciugarli a casa: 1- Phon e diffusore Se non è estate, un altro modo per asciugare al meglio i capelli ricci è l’utilizzo del phone con il diffusore. La velocità deve essere media, la temperatura elevata. I capelli vanno asciugati a testa in giù, ma prima definite la fila, non toccate troppo le punte con il diffusore, perchè potrebbero danneggiarsi. Dedicatevi di più sulla radici e lunghezza, ad asciugatura ultimata, alzate la testa e sistemate la fila, procedete sul resto della chioma, tenendo i ciuffi di capelli dentro il palmo della mano. Utilizzate la lacca o uno spray fissante, in modo da avere una chioma definita. Potete ottenere capelli più voluminosi ma soprattutto definiti, in questo modo: avvolgete le ciocche di capelli bagnati in gruppi, utilizzando delle mollette, asciugate sempre con il diffusore. Non appena avrete finito, sistemate la direzione dei capelli con una riga laterale o centrale, poi applicate dei semi di lino per rendere i capelli più morbidi e lucenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Olio di argan | dona luminosità e morbidezza alla chioma

2- Asciugare i capelli senza il phon

Ci sono diversi modo per asciugare i capelli senza il phone, ecco quali.

Schiuma fissante : se non applicate la schiuma fissante sui capelli prima dell’asciugatura al sole, potreste avere capelli, crespi e disordinati. Applicatela sui capelli umidi, così si crea una sorta di piega, quindi il sole asciugherà i capelli già definiti e ordinati.

: se non applicate la schiuma fissante sui capelli prima dell’asciugatura al sole, potreste avere capelli, crespi e disordinati. Applicatela sui capelli umidi, così si crea una sorta di piega, quindi il sole asciugherà i capelli già definiti e ordinati. Treccia : dopo aver tamponato i capelli con l’asciugamano in microfibra, fate una treccia e rilassatevi all’aria aperta e al sole. Quando saranno asciutti sciogliete la treccia e troverete i capelli ricci ben definiti.

: dopo aver tamponato i capelli con l’asciugamano in microfibra, fate una treccia e rilassatevi all’aria aperta e al sole. Quando saranno asciutti sciogliete la treccia e troverete i capelli ricci ben definiti. Turbante con asciugamano : dopo aver fatto lo shampoo e applicato il balsamo, avvolgete i capelli in un asciugamano di microfibra , mi raccomando non di spugna, perché è causa del crespo nei capelli, insieme al phon caldo. Formate il turbante che toglierete solo quando i capelli saranno asciutti.

: dopo aver fatto lo shampoo e applicato il balsamo, avvolgete i capelli in un asciugamano di , mi raccomando non di spugna, perché è causa del crespo nei capelli, insieme al phon caldo. Formate il turbante che toglierete solo quando i capelli saranno asciutti. Al sole: dopo aver tamponato i capelli, modellateli con lo spray fissante, lasciateli asciugare lontano dal vento e correnti d’aria. Il tempo di asciugatura è più lungo, occorrono circa 40 minuti, molto dipende dalla lunghezza dei capelli.

Trattare i capelli con ingredienti naturali I capelli ricci, vanno curati e trattati per garantire una chioma ben definita e senza crespo, ecco come con ingredienti naturali efficaci. 1- Henné neutro Non è una semplice polvere vegetale, ma possiede innumerevoli proprietà, ecco quali: dona volume

rinforza i capelli

effetto lucido

rende i capelli morbidi e setosi

combatte il crespo

protegge le punte da trattamenti chimici Quindi se utilizzate l’hennè neutro, i vostri capelli saranno ricci e definiti, ecco come utilizzarlo: mescolate in una ciotola, 2 cucchiai di polvere con acqua tiepida, dovrete ottenere una pasta cremosa ed omogenea. Potete aggiungere anche il gel di aloe vera, che va a contrastare l’effetto essiccante dell’henné. L’hennè si applica sui capelli umidi e si distribuisce su tutta la lunghezza, aiutateci con il pettine. Lasciate agire per circa un’ora e poi risciacquate abbondantemente. Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI 2- Spirulina E’ un’alga ricca di zinco, ferro, magnesio, magnesio, vitamine del gruppo B, proteine, betacarotene, esplica proprietà fortificanti e ammorbidenti. E’ molto utile perchè definisce i capelli ricci e dona lucentezza. Basta aggiungere un pò di polvere allo shampoo o al balsamo, però mescolate bene. 3-Olio di semi di broccoli E’ uno dei migliori balsami naturali, perfetto per i capelli ricci perchè: dona i capelli volume

controlla il crespo

definisce i ricci

non appesantisce i capelli

chioma splendente Si può aggiungere ai normali prodotti per la cura del capello, bastano 2 gocce sulla chioma asciutta o umida per modellare e definire i ricci. Capelli sfibrati: come trattarli In caso di capelli ricci e sfibrati, spenti e che tendono a spezzarsi si consiglia l’uso di uno shampoo delicato, che va a rinforzare il capello dalla cute.

Una valida soluzione a riguardo, è lo shampoo alla cheratina, che va a riparare le fibre dei capelli danneggiate, donando volume. Potete acquistare nei negozi specializzati oppure on-line prodotti come shampoo, maschere e balsamo contenenti cheratina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Prendersi cura dei capelli ogni giorno | segui i nostri consigli