Antonella Elia al GF Vip, Karina Cascella tuona: “Sono meglio di lei!”

Karina Cascella ha confidato su Instagram di ritenersi migliore di Antonella Elia per il ruolo di opinionista al GF Vip. Sul web è scoppiata la polemica.

Karina Cascella, come è solita fare, nelle scorse ore ha scelto di rispondere ad alcune delle curiosità dei suoi fan su Instagram. Tra una curiosità e l’altra, un utente della rete le ha chiesto cosa ne pensasse della promozione ricevuta da Antonella Elia al Grande Fratello Vip che durante la quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini ricoprirà il ruolo di opinionista al posto della dimenticata Wanda Nara.

L’opinionista di Barbara d’Urso, tra l’altro lei sembrerebbe aver perso la conduzione di Domenica Live, come al suo solito ha replicato senza peli sulla lingua, affermando che lei sarebbe stata assolutamente perfetta per il ruolo assegnato alla Elia, mentre su quest’ultima nutre qualche dubbio.

“Onestamente sono del parere che io sono perfetta per quel ruolo“ ha esordito Karina, che di recente aveva già stroncato Pietro Delle Piane. “La realtà dei fatti è che sono presuntuosa con quel tocco di sfacciataggine che non guasta mai” ha aggiunto la Cascella. “Ho imparato i tempi televisivi ed ho sempre la battuta pronta e so essere cattiva al punto giusto. So come ravvivare la situazione quando gli animi sono abbastanza piatti” ha proseguito l’opinionista. “Certo, gli autori del Grande Fratello Vip hanno preso la loro decisione e va bene così, ma io sono del parere che sarei stata meglio io. In quel ruolo sono meglio di lei. Io sono nata per questo” ha concluso.

Karina Cascella ha stroncato Antonella Elia come opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe partire tra qualche settimana sul piccolo schermo degli italiani, e, come prevedibile, sul web non sono mancate le polemiche di fronte alle parole dell’opinionista su Instagram.

Karina Cascella al centro della polemica: replica ai fan di Antonella Elia

Karina Cascella dopo aver confidato ai suoi fan di ritenersi perfetta per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip al posto di Antonella Elia è stata travolta dalle polemiche. Il motivo?

Oltre ai fan della showgirl, che la ritengono perfetta a differenza dell’opinionista per questo ruolo che è l’è stato assegnato da Alfonso Signorini, Karina è stata criticata anche da numerosi utenti della rete che l’hanno accusata di essere una persona poco umile e molto presuntuosa. Per questo motivo Karina ha scelto di intervenire in prima persona, facendo chiarezza su quanto affermato in precedenza.

“Si è scatenato un putiferio assurdo!” ha prontamente esordito Karina Cascella su Instagram, che di recente si è sbilanciata sul rapporto tra il suo ex e Belen Rodriguez. “Ho semplicemente detto che per certe cose so fare il mio, ma l’onestà non paga mia“ ha proseguito.

“Io non ho voluto in alcun modo ostentare quelle che ritengo essere le mie qualità, in quanto sono delle caratteristiche che posseggo in maniera oggettiva” ha spiegato l’opinionista di Barbara d’Urso. “Quando mi trovo in uno studio televisivo, mi viene naturale fare una battuta diretta e concisa che sia in grado di esprimere in maniera semplice il concetto che voglio comunicare al pubblico che guarda il programma da casa” ha aggiunto.

“Quando sei in diretta, devi essere veloce e queste sono tutte caratteristiche che posseggo. Non ho ostentato le mie qualità, ma è un dato di fatto che sia fatta in questo determinato modo“ ha concluso. “Ho semplicemente detto le cose come stanno-. Tutto qui”.

Karina Cascella, oltre a dire la sua sul ritorno di Antonella Elia in tv, ha anche risposto ad un fan che le chiedeva cosa ne pensasse di Gemma Galgani a Uomini e Donne, che si è recentemente sottoposta ad un lifting facciale. “Sono del parere che Gemma debba rendersi conto di essere una signora di 70 anni e di doversi cercare un uomo che sia adatto alla sua età o nel caso imparare a bastarsi anche da sola” ha dichiarato l’opinionista. “Che non sarebbe nemmeno una cosa del tutto sbagliata, considerando i risultati che ha portato a casa dal suo ingresso al Trono Over fino ad oggi” ha concluso Karina, dividendo come soltanto lei sa fare il pubblico della rete.