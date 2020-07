Pietro Delle Piane stroncato da Karina: “Dette di tutti i colori”

Karina Cascella ha stroncato l’atteggiamento di Pietro Delle Piane a Temptation Island. I due hanno anche discusso a Live Non è la d’Urso.

Karina Cascella è una delle opinioniste più amate del piccolo schermo degli italiani. Anche quando non appare in tv, l’opinionista ama esprimere la sua sui programmi attualmente in onda, utilizzando Instagram come canale per comunicare e scambiare opinioni con i suoi fan. E poteva la Cascella non commentare quest’ultima edizione di Temptation Island che stasera giungerà al suo capitolo finale?

Karina, rispondendo alla domanda di una fan, ha precisato che non ha assolutamente apprezzato l’atteggiamento assunto da Pietro Delle Piane nei confronti della sua fidanzata Antonella Elia .

“Quando ho visto la puntata martedì gliene ho dette di tutti i colori nelle stories che ho caricato” ha precisato Karina Cascella contro Pietro Delle Piane, che è stato difeso da Ursula Bennardo. “Cosa penso dello schiaffo che gli ha dato Antonella? Onestamente manco gliela avrei data la soddisfazione di vedermi dopo tutto quello che ha fatto” ha concluso l’opinionista trovando un certo consenso da parte del popolo della rete.

Karina Cascella su Pietro Delle Piane a Temptation Island: “Mai piaciuto”

Si è soliti dire che la prima impressione non sbaglia mai e lo sa bene Karina Cascella che con Pietro Delle Piane non ci è mai andata d’accordo.

Lui, quando Antonella Elia era nella casa del Grande Fratello Vip, prese parte ai programmi di Barbara d’Urso, con cui ebbe una furiosa lite in diretta, e fin da quel primo momento l’opinionista non ha mai nascosto di non aver avuto una buona impressione su di lui.

“Lui, quel mezzo uomo, non mi è piaciuto“ ha aggiunto poi Karina. “Non si commenta nemmeno il suo atteggiamento, è stato davvero viscido e ha lo sguardo cattivo” ha concluso.

Karina Cascella ha stroncato Pietro Delle Piane a Temptation Island, ma non soltanto lei. L’atteggiamento assunto dall’attore nei confronti della fidanzata Antonella Elia non è piaciuto nemmeno al pubblico al casa che lo ha ritenuto davvero offensivo, oltre al bacio dato di nascosto alla single, soprattutto se si considera che dovrebbe essere fortemente innamorato della showgirl visto che vuole sposarla.