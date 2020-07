Scoperto il motivo stupefacente per cui i bambini piangono di notte

Perché i bambini piangono di notte? Più sono piccoli e più tendono a svegliarci di notte e il motivo scoperto da questo studio recente è stupefacente.

Quando scopriamo di essere in attesa di diventare genitori la gioia è immensa. Abbiamo finalmente la possibilità di coronare il nostro sogno di amore, di creare la nostra famiglia, di iniziare una nuova vita. Ben presto scopriamo che la maternità è un percorso non privo di insidie, capiamo la nostra responsabilità nella scelta del nome il quale spesso è una fonte di dissidi e litigi come è accaduto a questa mamma: non da al figlio il nome del nonno, i suoceri si vendicano. E dopo la scelta del nome dobbiamo pensare a riorganizzare gli spazi e la casa in funzione del nuovo arrivato. Una volta nato iniziano anche i tour de force che mettono inevitabilmente alla prova anche la nosta forza di sopportazione. Raramente il neonato mangia e dorme tutto il giorno. Solitamentei bambini ci tengono attivi tutto il giorno e perfino svegli di notte. Scopri il motivo in questo articolo.

Perchè i bambini piangono di notte?

Dopo l’arrivo del neonato si ripete la stessa scena ogni notte. Il bambino piange e tra i genitori rimbalzano le stesse frasi: “È il tuo turno.”, “No, è tuo”, “Ti prego questa volta alzati tu” “Stai scherzando sono esausto non posso farcela” e così via.

Nel bel mezzo della notte, proprio quando stai dormendo così beatamente quel pianto arriva come una doccia fredda ad interrompere il nostro equilibrio psico-fisico. Ci hanno sempre detto che il bambino piange di notte perchè ha fame o ha bisogno di essere cambiato ma il motivo vero potrebbe essere un’altro secondo questo studio.

Allora perchè i bambini piangono di notte? Ti potrebbe interessare scoprire i fattori biologici del pianto di questo video. Un pediatra americano T. Brazelton ha precisato che i bambini hanno sei pianti diversi:

fame

noia

coliche

disagio

dolore

caldo o freddo eccessivo

Eppure secondo uno studio americano condotto da dagli scienziati di Harvard, una motivazione specifica del pianto non sarebbe ancora mai stata menzionata: secondo questo studio i bambini piangerebbero di notte per esaurire i loro genitori. Sì, avete letto bene.

I bambini tenderebbero a stancare o meglio a sfinire i loro genitori in modo da scoraggiarli ad avere rapporti sessuali. Il motivo? nessun fratellino o sorellina.

I bambini secondo gli autori dello studio piangerebbero con l’intento di monopolizzare i loro genitori e per tutelarsi: “la fatica della madre può essere considerata parte integrante della strategia di un bambino per prolungare il divario tra due nascite (…), le nascite vicine sono associate a un aumento della mortalità infantile, soprattutto nelle aree a basso reddito o nelle aree in cui le epidemie sono più frequenti “. Spiega uno dei ricercatori.

