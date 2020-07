Temptation Island, Ursula difende Antonella Elia e Pietro: “Si amano”

Ursula Bennardo ha difeso la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island. Lei crede che i due riusciranno a riconciliarsi.

Ursula Bennardo è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Over di Uomini e Donne, dove ha conosciuto il suo compagno di vita Sossio Aruta, e per aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island dedicata ai personaggi del piccolo schermo.

L’ex dama del parterre di canale 5 non ha mai nascosto di essere una grande fan del programma di cui ha preso parte qualche anno fa. Per questo motivo, sul suo profilo Instagram, ha scelto di commentare alcune coppie che quest’anno hanno scelto di mettersi alla prova nel programma di Filippo Bisciglia.

La compagna di Sossio ci ha tenuto a difendere la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane affermando che, nonostante tutto quello a cui abbiamo assistito, in particolare delle tristi uscite dell’attore, i due si amano davvero e riusciranno a trovare un punto di incontro.

“Non li vedo molto bene insieme” ha esordito Ursula Bennardo su Antonella Elia e Pietro, che sono stati difesi anche da Serena Enardu. “Ma spero che nonostante tutto riescano a risolvere i loro problemi perché sono sicura che ci sia amore tra loro” ha concluso la compagna di Sossio Aruta.

Anche se il pubblico del piccolo schermo spera che la showgirl possa tornare a casa da single e senza Delle Piane al suo fianco.

Ursula Bennardo commenta le coppie di Temptation Island: “E’ raro”

Ursula Bennardo, oltre a dire la sua su Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island, ci ha tenuto anche a commentare le altre due coppie rimaste all’interno del programma di Filippo Bisciglia. Parliamo ovviamente di quelle formate da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che tanto hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo, e quella di Andrea Battistelli e Anna Boschetti, che tanto invece ha fatto parlare.

“Io adoro Lorenzo” ha commentato la compagna di Sossio Aruta, molto probabilmente rimasta impressa dallo sfogo in lacrime di lui. “Mentre ritengo che Andrea sia un ragazzo raro al giorno d’oggi” ha ammesso Ursula.

“Credo che il suo atteggiamento vada rispettato e apprezzato” ha aggiunto. “Anna dovrebbe essere orgogliosa di lui, non è da tutti pensare al lavoro” ha concluso. Anche se Anna Boschetti ha minacciato tutti a causa delle pesanti critiche ricevute sulla sua persona.

Temptation Island si concluderà questa sera, mandando in onda non solo tutti i falò mancanti ma anche il famoso cosa è successo un mese dopo le registrazioni. Ursula Bennardo ci avrà beccato sulla coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Staremo a vedere, perché come al solito i viaggi nei sentimenti di canale 5 non smettono mai di stupirci.