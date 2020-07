Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso piange per la fidanzata Manila Nazzaro e si lascia andare ad un amaro sfogo tra le lacrime.

Lorenzo Amoruso non accetta le parole della fidanzata Manila Nazzaro che continua a ribadire di non voler dipendere da lui e di non voler rinunciare al proprio lavoro. “Non ne vale la pena sacrificarsi per un uomo. Finora ho vissuto da sola mantenendo i miei figli. Io ho sempre lavorato e, comunque, se non dovessi lavorare, Lorenzo dovrebbe darmi la sua carte di credito e per me sarebbe terribile. Chiedere non mi appartiene. Non mi appartiene neanche quando lo potevo fare. Lui ha un cane a Firenze, io ho due figli a Roma. E’ lui che dovrebbe venire a Roma“, si sfoga la Nazzaro con i ragazzi tentatori del villaggio.

Temptation Island 2020, lo sfogo in lacrime di Lorenzo Amoruso: “Mi manca Manila Nazzaro”

Lorenzo Amoruso che si è anche scagliato contro Anna dichiara pubblicamente di essere profondamente innamorato della compagna Manila Nazzaro e, nel villaggio dei fidanzati, dopo aver visto i video della fidanzata che si lamenta del suo atteggiamento da “eterno fidanzatino” si lascia andare ad uno sfogo in lacrime.

“Penso tanto a Manila ragazzi perchè penso che, probabilmente, non finisca bene. E’ un casino, mi manca da morire. Mi manca veramente tanto“, dice mentre piange sotto lo sguardo commosso delle tentatrici, conquistate dal suo spirito emotivo.

Lorenzo, poi, si confida con la single Alessia a cui confessa di aver anche parlato della possibilità di avere un figlio con Manila. “Stiamo trovando un equilibrio bellissimo in questo momento e, comunque un neonato, quell’equilibrio te lo fa saltare e, allora, ci siamo detti che se viene viene e io sarei l’uomo più felice del mondo”, ha raccontato Lorenzo.

Manila, da parte sua, ribadisce di non aver mai avuto bisogno del macho man e di essere convinta che la distanza nuocia a qualsiasi tipo di rapporto ed è per quello che ha chiesto a Lorenzo di andare a convivere dopo un allontanamento. Come finirà, dunque, tra Lorenzo e Manila?