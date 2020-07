Temptation Island, Lorenzo asfalta Anna: “iena, non sai cos’è la vergogna”

Temptation Island 2020, Anna attacca Andrea e la sua famiglia: Lorenzo Amoruso difende il compagno d’avventura e asfalta la Boschetti.

Guerra senza fine tra Anna e Andrea nel villaggio di Temptation Island 2020 a poche ore dal falò di confronto finale. La Boschetti resta ferma sulla propria posizione continuando a chiedere un figlio mentre Andrea è sempre più convinto di volersi concentrare, per il momento, sul lavoro prima di pensare ad un futuro insieme. Anna, nel villaggio delle fidanzate, si lascia andare ad uno sfogo dicendosi sicura di non piacere alla famiglia di Andrea. Parole che fanno letteralmente infuriare Lorenzo Amoruso che la definisce una “iena”.

Temptation Island 2020, guerra tra Anna e Andrea: “Non sono una mantenuta. Parla per far felice la famiglia”

Anna è stanca di aspettare Andrea e i suoi tempi. “A Natale gli ho chiesto di comprarmi la fedina di brillanti. Mi ha detto di no perchè è un simbolo troppo importante. Sui fatti seri mi ha sempre detto di no. Ora non vado più a lavorare, mi mantiene pure”, sono le parole ascoltate da Andrea nel pinnettu insieme a Lorenzo Amoruso

“Lui ha paura del padre. Quando sono arrivata, il padre mi ha vista come una distrazione perchè ha detto ora pensa ad Anna e non mi produce più. Se tu dipendi da loro sei un uomo a metà”, ha aggiunto ancora Anna.

Ad infuriarsi nel sentire quelle parole è Lorenzo Amoruso: “Ora comincia anche a metterti contro la famiglia. Questa è una iena. E’ amore questo? Non sa davvero cosa sia la vergogna”, sbotta Lorenzo-

Durante l’ultimo falò dei fidanzati prima del falò di confronto, Andrea guarda dei video di Anna con il tentatore Carlo con cui continua a flirtare con un unico obiettivo: “Far capire ad Andrea che mi sta perdendo e che mi sta buttando tra le braccia di un altro”, dice Anna durante una conversazione nel villaggio delle fidanzate.

Un atteggiamento che infastidisce Andrea, ma anche Lorenzo Amoruso che dimostra di aver preso a cuore la situazione del compagno d’avventura. “Mi hai sminuito, descritto come un nullafacente“, ha detto Andrea. “L’ha fatto passare per un irrispettoso, per uno che non vuole contribuire alle spese”, aggiunge ancora il fidanzato di Manila Nazzaro.

“Io l’ho scelto per i soldi? Lui parla per far felice qualcuno a casa. Sei venuto qui per la coppia, ma una parolina bella per me la vuoi spendere? Parla così per far felice la sua famiglia”, conclude Anna che, dopo aver attaccato il fidanzato, rifiuta l’etichetta di “mantenuta”.