Antonella Elia picchia Pietro al falò di Temptation Island – VIDEO

Antonella Elia ha picchiato Pietro Delle Piane durante il falò di confronto a Temptation Island. Lui l’ha tradita con una single.

Antonella Elia è stata la prima protagonista di quest’anno a nono richiedere il falò anticipato a Temptation Island. La showgirl, durante il corso di questa serata, ha avuto modo di potersi confrontare ugualmente con il suo fidanzato Pietro Delle Piane, ma a fine edizione. Purtroppo al pubblico del piccolo schermo non è ancora stato mostrato tutto, ma delle succose anticipazioni hanno garantito che sarà uno dei momenti più epici di quest’edizione.

Dopo essere stata distrutta dai video mostrati da Filippi, Antonella Elia ha picchiato Pietro Delle Piane a Temptation Island. La showgirl, dopo aver mostrato il video in cui lui confessa di averla tradita, ha perso la calma e gli ha mollato una sberla.

Purtroppo non sappiamo ancora come andrà a finire tra loro, che sono stati stroncati da Zequila, e nemmeno come ha reagito Pietro, per scoprirlo dovremmo aspettare l’ultima puntata in onda giovedì ma le premesse suggeriscono che sarà uno show degno di nota.

Anticipazioni Temptation Island: Antonella Elia lascia Pietro?

Buonanotte solo ad Antonella ♥️ pic.twitter.com/YA1mEIGcip — Trash Italiano (@trash_italiano) July 28, 2020

Nella prima parte del falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane abbiamo assistito ai due che guardavano i rispettivi video che sono stati consegnati da Filippo Bisciglia durante il corso della loro avventura.

Pietro ha giustificato le terribili frasi dette nei confronti di Antonella, come ad esempio in cui affermava che lei fosse una donna arida soltanto perché non ha avuto figli, ammettendo che sono soltanto delle conseguenze ai continui riferimenti di lei al suo ex rigirandosi la frittata, ma la Elia non si è fatta ingannare rispondendo per le rime durante il falò di Temptation Island.

Almeno per il momento non si è ancora a conoscenza se i due usciranno da single o da fidanzati da quest’esperienza, ma il pubblico del piccolo schermo spera che Antonella Elia dopo Temptation Island possa trovare qualcuno che la ami davvero e non Pietro, che non ha fatto altro che infangarla e tradirla durante il corso di questo viaggio nei sentimenti.

Antonella lascerà Pietro Delle Piane? Le anticipazioni di Temptation Island non sono molto chiare a riguardo, ma avevano svelato che lei avrebbe perso la calma. Per saperne di più, non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento con Filippo Bisciglia, come sempre su canale 5.