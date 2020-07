Antonella Elia, Zequila tuona: “Si aggrappa a Pietro perché è sola”

Antonio Zequila ha accusato Antonella Elia di aggrapparsi al suo compagno Pietro Delle Piane soltanto perché nella vita è da sola.

Antonio Zequila aveva affermato di non portare rancore verso i suoi compagni di viaggio del Grande Fratello Vip, specificando che ciò che è successo nella casa appartiene al gioco e non alla vita vera. Beh di recente sembra essersene dimenticato, visto che intervistato da Nuovo Tv è tornato a parlare di Antonella Elia a Temptation Island.

Come facilmente immaginabile, l’attore non ha di certo speso belle parole né per la showgirl né per il suo compagno Pietro Delle Piane. Che cosa ha detto? Che i due si stanno usando a vicenda e che a legarli non c’è un vero sentimento alla base.

“Sono del parere che si stiano usando a vicenda” ha esordito Zequila contro Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che invece sono stati difesi da Serena Enardu. “Lui sta soltanto sfruttando dal punto di vista lavorativo per ottenere una maggiore visibilità, invece lei si aggrappa a Pietro soltanto perché non ha nessun altro” ha concluso l’attore, non brillando di certo per l’eleganza, visto che come notoriamente risaputo la showgirl ha perso la sua famiglia da piccolina.

Zequila contro Antonella Elia e Pietro Delle Piane: “Fanno finta”

Antonio Zequila, oltre a dire la sua in merito alla coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ha anche aggiunto che non crede affatto al loro percorso a Temptation Island, insinuando che i due si siano messi d’accordo prima soltanto per ottenere una maggiore visiblità grazie alla loro partecipazione al programma.

“Di sicuro hanno già scritto il copione” ha esordito Zequila. “Faranno finta di mettersi le corna, per poi lasciarsi e una volta usciti si rimetteranno insieme inscenando una proposta di matrimonio che non si concluderà mai” ha aggiunto su Antonella e Pietro a Temptation Island, anche se nel corso dell’ultima registrazione lei è apparsa distrutta dal gesto di Pietro.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island sono un copione già scritto? A pensarla in questo modo, è bene precisare, non è soltanto Antonio Zequila ma anche altri numerosi opinionisti del web. Ci hanno visto lungo o si stanno semplicemente sbagliando? Staremo a vedere.