Uomini e Donne, Pamela ed Enzo ai ferri corti: frecciata su Instagram

E’ guerra tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si sono lasciati al Trono Over di Uomini e Donne, ma le frecciate non accennano a fermarsi.

Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno deciso di troncare ogni rapporto negli studi del Trono Over di Uomini e Donne. I due, nonostante fossero molto legati, hanno scelto di separare le proprie strade perché caratterialmente incompatibili e la troppa gelosia non faceva altro che allontanarli. Nonostante tutto non hanno mai smesso, nonostante pare abbiano ampiamente voltato pagina, di mandarsi continue frecciate su Instagram.

Non si sa che sia stato ad iniziare, visto che la loro faida è antica quasi quanto la creazione del mondo, ma ultimamente Pamela è apparsa senza peli sulla lingua, anche più del solito. La dama ha scritto nelle stories numerose frecciate che sembrerebbero essere rivolte al suo ex, anche se lei non ha mai fatto nomi, e perfino la risposta di lui sembrerebbe essere collegata. Ecco cosa ha detto la dama:

“Tratto da una storia vera: la laurea ha valore quando la compri” ha esordito la dama, che si è ritrovata faccia a faccia con il suo stalker, per poi aggiungere in un secondo momento. “Mai lottare con un maiale nel fango. Ti sporcheresti insieme a lui, con la differenza che a lui piace” ha concluso Pamela aggiungendo poi: “Vedo i finti ricchi recitare il ruolo degli snob peggio dei veri ricchi”.

Pamela Barretta ha lanciato una frecciata ad Enzo Capo? Sembrerebbe proprio di sì, visto che l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha prontamente replicato sui social.

Enzo Capo contro Pamela di Uomini e Donne: “Sceso a certi livelli”

Enzo Capo non se n’è di certo stato buono a guardare e sempre sul suo profilo social sembrerebbe aver risposto alle continue frecciate di Pamela Barretta di Uomini e Donne.

“Se fossi stato un uomo meno elegante, avrei indossato altri abiti” ha esordito l’ex protagonista del Trono Over. “Avrei scelto altre location e sarei sceso anche io ad altri livelli” ha proseguito Enzo. “Sbagliare una volta può essere un errore” ha poi aggiunto. “Mentre perseverare vuol dire essere in quel modo” ha concluso Enzo Capo di Uomini e Donne, che di recente ha ammesso di aver idealizzato Pamela.

Tra Enzo e Pamela non sembra esserci alcun punto di incontro. Nonostante la rottura, i due non smettono di farsi la guerra.