Uomini e Donne: Pamela Barretta ha scoperto chi è il suo stalker

Pamela Barretta, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, ha finalmente scoperto l’identità del suo stalker, che da mesi la tormenta.

Pamela Barretta, prima del suo ritorno al Trono Over di Uomini e Donne per provare a chiarire la sua relazione, ormai naufragata, con Enzo Capo, aveva confidato agli utenti della rete di essere tormentata da mesi da uno stalker sui social. Quest’ultimo avrebbe creato numerosi account fake e non farebbe altro che commentare in maniera negativa ogni cosa che la dama fa.

La Barretta aveva annunciato di aver girato il tutto alle autorità competenti, denunciando la persona che da tempo le da il tormento. Finalmente, da quel momento, le indagini hanno fatto il loro corso e hanno finalmente scoperto chi si cela dietro quel profilo. Con gran stupore si è scoperto che chi si cela dietro al profilo Instagram che tormenta Pamela c’è una lei e non un lui.

Questa persona, infatti, non è un semplice telespettatore del Trono Over di Uomini e Donne che è andato un po’ troppo in là con la trasmissione di canale 5, ma qualcuno che fa parte della vita di Pamela.

Pamela Barretta ha scoperto chi è il suo stalker e la frecciata su Instagram rivolta a questa persona non è tardata ad arrivare, chiudendo finalmente uno dei capitoli più dolori della sua vita.

Pamela Barretta dopo Uomini e Donne sbotta: “Andavi dietro ai miei ex”

La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha finalmente scoperto chi da mesi le dà il tormento e non si è di certo risparmiata sui social, in modo tale che questa persona possa ricevere il suo messaggio dritto e chiaro. Così da comprendere che il suo gioco è finalmente arrivato al capolinea e che lei è stata finalmente smascherata.

“Oggi ragazzi devo annunciarvi che sono davvero contenta e sapete perché? Perché dopo mesi ho finalmente in mio possesso i dati della persona che mi ha fatto del male in questi mesi” ha esordito Pamela Barretta. “Sappi, mia cara brindisina che ho il tuo nome e cognome!” ha aggiunto la dama di canale 5.

“Sappi che più stupido di te è soltanto chi continua a crederti, ma non temere perché tutto prima o poi arriva” ha spiegato l’ex di Enzo Capo, che di recente ha perso la calma perché accusata di essersi rifatta. “Ti ho aspettata per mesi ed eccoci qui” ha aggiunto.

“E tutto questo per quale motivo? Soltanto perché vai dietro ai miei ex con pessimi risultati? ha concluso. “Eri davvero convinta di avere qualche speranza con loro?”

Pamela Barretta di Uomini e Donne ha finalmente scoperto chi è che ha provato ad incuterle timore ed ora è finalmente arrivata la resa dei conti. La dama è pronta a farsi valere.