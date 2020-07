MotoGP, Marc Marquez dice stop: non correrà a Jerez

Marc Marquez ha provato a partire per il GP di Andalusia a Jerez ma alla fine il dolore al braccio destro appena operato ha avuto la meglio



MotoGP, Marc Marquez ci ha provato ma alla fine ha detto basta. Il campione del mondo spagnolo domani non sarà al via del GP di Andalusia a Jerez, secondo appuntamento della stagione. Dopo l’operazione all’omero destro subita martedì scorso a Barcellona, sembrava folle rivederlo già in pista. Eppure l’ok dei medici gli ha dato il via libera e questa mattina ha provato a girare, non ottenendo grandi tempi.

La pista ha dato una risposta diversa da quella che attendeva Marquez. Il suo braccio destro fa fatica e la gara sulla distanza di 25 giri rischiava di essere solo una sofferenza. Così insieme al team, Marquez ha deciso di rinunciare. Salterà quindi il secondo weekend di Jerez, lasciando spazio ai suoi avversari in chiave Mondiale vedremo se Valentino Rossi che il prossimo anno cambierà scuderia ne sarà approfittare . Marquez proverà a rimettersi in sesto per la ripresa tra due settimane a Brno come ha confermato il team manager della Honda, Alberto Puig, a Sky Sport. “Ha provato, è stato messo nelle condizioni di farlo, ma alla fine abbiamo deciso insieme di non continuare. Per il suo futuro è meglio così”.