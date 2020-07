Anna Boschetti una furia prima di Temptation Island: “Querelo tutti”

Anna Boschetti prima della messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, ha perso la calma su Instagram minacciando querele.

Anna Boschetti è senza dubbio la fidanzata più discussa di quest’edizione di Temptation Island. La compagna di Andrea Battistelli, a causa della strategia messa in atto durante il corso del suo viaggio nei sentimenti per avere un figlio, è stata aspramente criticata dal pubblico che è convinto che lei sia interessata soltanto ai soldi del suo fidanzato e non alla sua persona.

Anna, per motivi contrattuali, fino alla fine della messa in onda del programma, non ha il permesso di poter utilizzare i suoi profili social ma stanca di essere oggetto di critiche, attraverso un account di un suo amico, come riportato dal portale web Very Inutil People, ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo contro i suoi hater, minacciando che non appena potrà farà partire querele verso chi l’ha criticata e nominato i suoi figli.

“Non riesco a immaginare cosa farò quando potrà finalmente tornare ad utilizzare i miei profili social” ha esordito Anna Boschetti prima di Temptation Island, tra l’altro una foto ha spoilerato come finirà la sua storia con Andrea.

“Neanche potete immaginare quello che può succedere. Vi avviso guai a chi tocca le mie figlie” si è sfogata la compagna di Andrea Battistelli. “Io vi querelo tutti, vi porto in tribunale!“ ha concluso amareggiata nello scoprire che non ha fatto breccia nel cuore del pubblico.

Temptation Island, Anna Boschetti contro gli haters: “Vi spacco le gambe”

La protagonista di Temptation Island, che stasera terminerà il suo percorso nel programma di Filippo Bisciglia, ha proseguito con il suo sfogo, avvisando che non la farà passare liscia nemmeno ad una singola persona perché non accetta che le si dica che è una poco di buono interessata soltanto ai soldi.

“Io li vado a cercare uno ad uno, vado sotto le loro case e voglio vedere se hanno il coraggio di dirmelo faccia a faccia che sono una mantenuta, una poco di buono!” ha proseguito Anna nel suo lungo sfogo su Instagram. “Io vi spacco le gambe, forse non avete proprio capito” ha aggiunto furiosa.

“Fin quando vogliamo scherzare non c’è nessun problema, ma oltre no perché mi incazz*” ha proseguito la fidanzata di Andrea Battistelli di Temptation Island, consapevole ormai che la sua storia non ha fatto breccia nel cuore del pubblico. “Quindi vi avviso che non appena finisce il programma, mi farò sentire. Non vi vengo a prendere uno ad uno soltanto perché sarebbe impossibile”.

“Questa sera è l’ultima puntata, ci siete andate troppo pesanti con gli insulti e da domani ve la vedrete con me che potrò finalmente rilasciare interviste” ha concluso. “Cretine, parlerete direttamente con me” ha aggiunto.

Andrea e Anna a Temptation Island hanno sicuramente lasciato il segno. Forse non nel modo in cui immaginavano.