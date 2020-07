Andrea Battistelli e Anna insieme dopo Temptation Island: la foto

Andrea Battistelli e Anna Bosconi sono usciti insieme da Temptation Island. Una foto ha spoilerato il finale del loro percorso.

Andrea Battistelli è uno dei fidanzati di Temptation Island che più si è fatto notare dal pubblico del piccolo schermo, e in positivo. Andrea, come ben noto, ha una relazione con Anna Bosconi, una donna che ha messo in atto una vera e propria strategia per avere un figlio, nonostante lui le abbia espressamente rivelato che al momento non si sente pronto per diventare padre e che preferisce costruirsi prima una solida base lavorativa e soltanto dopo mettere su una famiglia.

Il pubblico spera che Andrea possa aprire gli occhi sulla sua compagna, che durante il suo viaggio nei sentimenti non ha brillato di certo per correttezza. Purtroppo però il finale che il pubblico sognava per la storia di Andrea e Anna è ben lontano dalla realtà.

Andrea Battistelli e Anna Bosconi escono insieme da Temptation Island a provarlo è stata una foto scovata da un utente, che mostra i due insieme dopo la registrazione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Andrea Battistelli perdona Anna: web lo stronca

La foto, come potete osservare, è tratta da una segnalazione arrivata all’influencer Deianira Marzano, dove un’utente è riuscita a trovare il numero di telefono di Andrea Battistelli di Temptation Island attraverso il suo profilo Facebook e, presa dalla curiosità, lo ha aggiunto su Whatsapp e, curiosando nell’immagine del profilo del fidanzato, ha trovato la foto che lo immortala al fianco di Anna Bosconi.

Andrea ha perdonato Anna per le dure parole dette e già ieri era arrivata una segnalazione simile su tale risvolto, visto che lei ha messo il like ad una fanpage dedicata al suo fidanzato.

Il web ovviamente non ha apprezzato la decisione di Andrea di perdonare la sua compagna, che è apparsa agli occhi del pubblico da casa come interessata soltanto ai suoi soldi e non al suo amore. Anna Bosconi dopo Temptation Island riuscirà a fargli cambiare idea?

Andrea e Anna di Temptation Island avranno stasera il loro falò di confronto e il pubblico scoprirà come si evolveranno le cose tra loro.