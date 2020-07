Temptation Island anticipazioni: Andrea perdona Anna? Il gesto di lei

Andrea Battistelli avrebbe perdonato Anna Bosconi durante l’ultimo falò di confronto a Temptation Island con Filippo Bisciglia.

Temptation Island è quasi giunto al termine di questa nuova edizione e il pubblico del piccolo schermo è curioso più che mai di scoprire quale futuro aspetta alla coppia formata da Andrea Battistelli e Anna Bosconi.

Lei, durante il corso della sua permanenza nello show, non ha mai nascosto di voler un figlio da lui e per questo motivo ha messo in atto una vera e propria strategia per farlo cadere ai suoi piedi. Peccato che la produzione lo abbia prontamente avvisato sul piano inscenato dalla sua compagna, che sfrutta i single del villaggio soltanto per far cadere in gelosia Andrea.

Per attendere il loro capitolo finale, quello che concluderà la loro storia a Temptation Island, bisognerà aspettare la puntata di giovedì ma Il Vicolo delle news ha trovato un gesto di lei che sembra confermare in che modo terminerà il loro viaggio nei sentimenti. In che modo?

Andrea e Anna usciranno insieme da Temptation Island. Secondo il portale, alcuni movimenti social della fidanzata avrebbero confermato tale tesi, vediamo insieme cos’è successo.

Andrea Battistelli e Anna Bosconi escono insieme da Temptation Island

Anna Bosconi, per motivi puramente contrattuali, non può tornare sui social fin quando il programma non ha terminato la sua messa in onda, ma nulla le vieta di sbirciare qualcosa in rete.

La fidanzata di Andrea Battistelli ha iniziato a seguire una pagina dedicata al ragazzo che ama, confermando agli occhi degli utenti della rete che i due abbiano scelto di terminare il loro percorso insieme.

Altrimenti, qualora avessero deciso di terminare il loro percorso da single, per quale motivo Anna dovrebbe seguire una fan page dedicata a colui che non ha voluto realizzare il suo più grande sogno d’amore?

Andrea di Temptation Island, che ha commosso tutti con il suo rapporto con Lorenzo Amoruso, perdonerà quindi la sua compagna?

Andrea e Anna di Temptation Island sembrerebbero, quindi, aver terminato il loro viaggio nei sentimenti insieme. Anche se il pubblico del piccolo schermo sperava che lui potesse finalmente aprire gli occhi su quanto affermato dalla Bosconi.