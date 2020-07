Belen Rodriguez, altro che Michele Morrono e Gianmaria Antinolfi: la showgirl argentina mostra sui social il suo vero amore, foto.

Dopo Gianmaria Antinolfi, a Belen Rodriguez è stato accostato un sex symbol come Michele Morrone. Secondo il settimanale Chi, tra l’attore del film 365 di Netflix con cui ha conquistato una grandissima popolarità e la showgirl argentina ci sarebbe stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram.

Inoltre, sempre secondo quanto scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, Michele Morrone rappresenterebbe il prototipo di uomo di Belen. Tuttavia, sui social, la Rodriguez ha mostrato l’unica cosa che non tradirà mai e per la quale prova un grande amore.

Belen Rodriguez e l’amore per la Nutella: la meranza della showgirl argentina

Mentre il mondo del web si chiede se tra Michele Morrone e Belen nascerà davvero l’amore, la showgirl argentina, su Instagram, pubblica una serie di storie in cui mostra il suo amore per la Nutella. Dopo la siesta, la showgirl si concede una gustosa meranda a base di pane e nutella e un bicchiere di latte. Belen mostra così sia la fase della preparazione che quella in cui mangia con gusto pane e nutella.

Agli uomini, dunque, la showgirl preferisce la dolcezza della nutella che riesce a farle tornare il sorriso. Dopo gli ultimi giorni trascorsi ad Ibiza, Belen è tornata nuovamente in Italia per riprendere Santiago che ha trascorso qualche giorno con papà Stefano De Martino che, contrariamente alla showgirl, almeno per il momento, ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia.

La vita della Rodriguez, dunque, continua ad essere al centro del gossip. La showgirl, però, preferisce non aggiungere altro a ciò che ha già detto limitandosi ad esprimere il proprio pensiero attraverso i libri. “Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”, è una delle ultime frasi condivise su Instagram. Belen, dunque, continua a restare in silenzio di fronte ai numerosi rumors sulla sua vita preferendo dedicare le proprie energie al figlio e agli amici.