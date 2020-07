Belen Rodriguez e Salvatore Angelucci | Karina: “Si sono ritrovati”

Belen Rodriguez, con gran stupore del popolo della rete, è amica di Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio. Karina Cascella, sul suo profilo Instagram, si è sbilanciata sull’amicizia tra il padre di sua figlia e l’ex di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, non molto tempo fa, ha stupito tutti i suoi followers mostrandosi insieme ad Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci. Quest’ultimo, come il pubblico del piccolo schermo ricorda bene, è lo storico ex fidanzato di Karina Cascella e proprio a lei, mentre dava la possibilità agli utenti della rete di farle delle domande, ha dato maggiori spiegazioni in merito al rapporto di amicizia che Salvatore ha con l’ex di Stefano De Martino.

L’opinionista di Barbara d’Urso, facendo riferimento al weekend di Belen e Salvatore, ha chiarito che i due sono amici da un bel po’ di anni, ma che semplicemente nel tempo hanno perso i rapporti per poi ritrovarsi da un po’ a questo parte. Karina ci ha tenuto a sottolineare che non c’è nulla di assolutamente malizioso o strano in tutto questo.

“Decido di rispondere a questa domanda soltanto perché me la state facendo in tanti, perché siete interessati a sapere come, dove e perché” ha esordito Karina Cascella su Belen Rodriguez e Salvatore Angelucci. “Loro si conoscono da tanti anni e non da un mese come spesso può capitare nella vita di tutti noi” ha spiegato l’opinionista di Barbara d’Urso.

“A volte capita di frequentarsi per un po’ e poi di perdersi di vista” ha concluso Karina. “Si sono ritrovati, ma non sono una persona che va a chiedere come e perché” ha aggiunto.

Karina Cascella fa una precisazione su Belen Rodriguez e svela un retroscena su Salvatore

Karina Cascella ci ha tenuto a precisare che chi le sta intorno, ovviamente in questo si riferiva a Salvatore Angelucci con cui ha un ottimo rapporto, è liberissimo di frequentare chi non ha rapporti con lei.

In quanto lei e l’ex di Stefano De Martino non hanno alcun tipo di legame, tutt’altro. Gira voce, infatti, che le due non siano molto amiche.

“Le persone che mi vogliono bene, ovviamente, sono libere anche di volerne ad altre” ha rivelato Karina Cascella su Instagram. “O di frequentare persone, come in questo caso, che io non frequento” ha aggiunto, rispondendo anche a chi le ha chiesto se lei e Salvatore Angelucci hanno mai spiegato alla piccola Ginny, la loro bambina, come mai hanno deciso di interrompere la loro storia qualche anno fa.

“Io e mia figlia abbiamo un buon dialogo e le ho sempre spiegato tutto” ha ammesso la Cascella. “Le ho semplicemente spiegato che l’amore può finire ma il bene resta per sempre“ ha spiegato.

“Lei lo vede ogni giorno che io e il suo papà ci vogliamo bene” ha concluso. “Non voglio che abbia dubbi o incertezze su questo” ha aggiunto.

Karina Cascella ha fatto una precisazione su Belen Rodriguez, che poche ore fa ha smentito il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, per poi fare chiarezza sul suo rapporto con Salvatore Angelucci.