Marcuzzi e De Martino amore clandestino? Belen scagiona tutti

Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi. Il tridente alla conduzione di un nuovo programma TV? No, i protagonisti della cronaca rosa, loro malgrado, di questi giorni

Altro che Temptation Island: il ‘triangolo’ affibbiato, da Dogospia prima e dal settimanale Oggi poi, a Belen, Alessia e Stefano ha del surreale. In questi giorni vi abbiamo raccontato quella che sembrava una storia di tradimenti a livelli di Beautiful, dove la moglie (Belen) veniva tradita dal marito (Stefano) per l’ex collega bonazza e sposata a sua volta (Alessia). Vi riassumiamo qui i fatti accaduti fino ad oggi

Belen scagiona la Marcuzzi su Instagram

Belen ha sempre mal digerito il gossip infondato sul suo conto e ci scusiamo se a volte anche noi cadiamo nella trappola di riportare fake news che la riguardano mandate in giro da colossi editoriali che forse, per vendere qualche copia in più, passerebbe anche sopra la propria mamma.

E’ probabile che la verità, quella dura e cruda, non uscirà mai integralmente dalla bocca dei due diretti interessati (e come dargli torto) ma Belen nel suo ultimo post su Instagram ci tiene a specificare due cose: la prima è che Alessia Marcuzzi non ha nulla a che vedere con la sua separazione da Stefano, non esistono Ipad con messaggi segreti, niente di tutto quello che era stato diramato dal settimanale Oggi; secondo, e non meno importante, è il fatto che Belen, stanca di queste illazioni infondate sulla sua vita privata, ammette che dovrà prendere una decisione (verosimilmente insieme a Stefano) per mettere a tacere tutti i gossip del momento, rivelando cosa è realmente accaduto tra di loro.

Cosa spingerà alcuni settimanali di gossip a creare delle fake news, a detta dei diretti interessati, sapendo che poi con i moderni mezzi di comunicazione in pochissimo tempo ognuno potrebbe smentirne il contenuto?