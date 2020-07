Belen Rodriguez lancia una provocazione a De Martino: “Vi farò sapere”

Belen Rodriguez, dopo essere stata paparazzata dal settimanale Chi con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, ha lanciato una provocazione a Stefano De Martino su Instagram. Anche quest’ultimo ha voltato pagina, con la modella Mariana Rodriguez.

Belen Rodriguez, probabilmente, pensava di poter trascorrere un’estate tranquilla, ma invece si sbaglia di grosso. Dopo l’annuncio della sua separazione da Stefano De Martino, è praticamente braccata dai paparazzi, così come anche il suo ex. Nelle scorse ore, infatti, la conduttrice di Tu si que vales è stata paparazzata con la sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi mentre si scambiavano un tenero bacio.

La showgirl, in men che non si dica, si è ritrovata ancora al centro del ciclone, in molti l’hanno accusata di aver dimenticato fin troppo in fretta il suo ex, ma anche lui non se n’è stato con le mani in mano uscendo con Mariana Rodriguez. Per questo motivo Belen ha scelto di rispondere pubblicamente, prendendo in giro il conduttore di Made in Sud.

Che cosa ha detto? Belen, dopo la pubblicazione della foto del bacio con Gianmaria, ha caricato una clip in cui sfila dietro le quinte di Tu sì que vales e pronuncia la seguente frase: “Quando mi innamorerò, ve lo farò sapere”.

Per molti la frase non ha un significato particolare, ma per gli utenti della rete più attenti sì. Il motivo? E’ la stessa frase utilizzata da De Martino per smentire il flirt con Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez ha preso in giro Stefano De Martino e la “guerra” tra i due sembra essere ufficialmente iniziata.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez ai ferri corti: nuovi amori dopo il matrimonio

La storia d’amore tra Stefano e Belen sembra essere arrivata in maniera definitiva al capolinea, visto che entrambi sembrano essere concentrati sulle loro nuove conoscenze.

Sul web ovviamente non sono mancati gli schieramenti ed hanno accusato la showgirl di aver voltato fin troppo in fretta il capitolo della sua storia, quando la paparazzata del conduttore con Mariana Rodriguez, che non è di certo parente di Belen, è uscita qualche minuto dopo per la stessa testata.

I due hanno purtroppo chiuso in maniera definitiva il capitolo della loro storia d’amore e sono più concentrati che mai sulle loro carriere e sulle loro nuove conoscenze, oltre che al bene del piccolo Santiago ovviamente.

Stefano ha puntato su un’altra Rodriguez, sperando che questa volta vada decisamente meglio rispetto alle prime due.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono ufficialmente separati e tra i due sembra essere iniziata una guerra a suon di frecciatine social. I due riusciranno ad andare d’accordo visto che, in un modo o nell’altro, dovranno continuare parte della loro vita insieme?