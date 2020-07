Gianmaria Antinolfi | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Gianmaria Antinolfi, chi è l’imprenditore napoletano che ha conquistato Belen Rodriguez? Età, altezza, carriera e vita privata.

Chi è Gianmaria Antinolfi, l’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Belen Rodriguez, tornato libero dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino ad un anno dal ritorno di fiamma? Da circa una settimana, il nome di Gianmaria Antinolfi occupa le prime pagine dei giornali di gossip, ma andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez | A Capri con Nina Moric: pace tra le donne di Corona

Gianmaria Antinolfi: età, carriera e vita privata

Gianmaria Antinolfi ha 35 anni ed è un imprenditore napoletano che ricopre la carica di sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco. Dal suo profilo Instagram non traspare nulla. L’uomo che, dalle foto dei baci pubblicate da Chi, ha fatto breccia nel cuore di Belen Rodriguez, ha un profilo privato con poco più di mille followers.Tra i followers ci sono anche nomi noti come la stessa Belen, Paola Caruso, Soleil Stasi, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez e che sarebbe stata a sua volta presente alla festa di compleanno di Antinolfi e l’influencer Chiara Biasi.



SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez a Napoli per un compleanno speciale | Nuovo amore?

Gianmaria avrebbe conosciuto Belen Rodriguez grazie all’amico di quest’ultima Mattia Ferrari. I due avrebbero cominciato a frequentarsi dopo una cena organizzata da Mattia Ferrari che avrebbe fatto da cupido tra la showgirl argentina e Gianmaria che sarebbe pronto a guarire le ferite d’amore del cuore della Rodriguez.

“La prova che Belen era alla festa di Gianmaria Antinolfi appare sul profilo Instagram di Rossella Catapano, una delle invitate alla festa di Gianmaria, come dimostrano le sue stories. Non solo la location che compare nelle immagini è la stessa di quella postata da Belen, ma è la stessa Catalpano a riprendere Belin Belen che si scatena in pista al Circolo Rari Nantes di Napoli…”, ha scritto Dagospia nei giorni scorsi in merito alla presenza di Belen a Napoli.



Gianmaria e Belen, per il momento, non commentano gli ultimi rumors, e restano in silenzio anche se il nome di Antinolfi ha ormai conquistato le prime pagine dei rotocalchi di gossip.