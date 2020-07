Semi di finocchio | 7 motivi per cui fanno bene

Scopri perché i semi di finocchio andrebbero usati tutti i giorni.

I semi di finocchio sono tra le spezie più utilizzate in cucina per via del sapore particolare che riescono a regalare ai vari piatti. Ricchi di proprietà benefiche, sono anche un vero toccasana per la salute.

Perfetti per migliorare situazioni spesso difficili da risolvere che vanno dall’alito cattivo ai problemi di digestione. Basta infatti una piccola manciata di questi semi per ottenere dei risultati davvero sorprendenti. Scopriamo insieme i più importanti.

Semi di finocchio – Ecco perché fanno così bene alla salute

I semi di finocchio, grazie alle loro tante proprietà, sono amici della salute. Ne basta infatti una piccola quantità per per poter contare su diverse migliorie dal punto di vista fisico. Che si usino in insalata, per rendere più saporite le salse o sotto forma di tisana, questi semi sono un vero aiuto per la salute. Vediamo quali sono i vantaggi che si hanno dall’usarli tutti i giorni.

Stimolano la digestione. Sotto forma di tisana, i semi di finocchio alleviano i problemi di digestione, sistemando anche problemi come l’aerofagia, i crampi addominali e i gas intestinali.

Depurano l’organismo. Ricchi di fibre, i semi di finocchio, stimolano il transito intestinale. Ciò aiuta l’organismo a espellere le tossine in eccesso.

Aiutano a combattere il colesterolo. Sempre grazie alle fibre, sono un valido aiuto contro il colesterolo.

Mantengono la pressione ai giusti livelli. La presenza di magnesio aiuta a regolare in modo naturale la pressione sanguigna.

Fungono da diuretico. I semi di finocchio svolgono anche un’azione diuretica che aiuta sempre a depurarsi, facilitando l’eliminazione delle tossine.

Combattono l’alito cattivo. Da tempo, sono impiegati per contrastare l’alitosi in modo naturale.

Aiutano ad alleviare i problemi respiratori. Grazie ai fito nutrienti naturalmente presenti nei semi, sono un valido aiuto contro asma e altre malattie respiratorie.

Avvertenze. Come ogni alimenti, anche i semi di finocchio vanno usati con moderazione e all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata. In grandi quantità, infatti, possono dare degli effetti allucinogeni.

Inoltre al loro interno c’è una sostanza che se assunta in grandi quantità può risultare cancerogena. Si parla però di quantità davvero elevate e che difficilmente si può raggiungere visto e considerato che per insaporire le varie pietanze ne serve davvero una quantità moderata.