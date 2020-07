Spritz | La ricetta originale del cocktail fatto in casa con Aperol

È il simbolo dell’aperitivo conosciuto in tutto il mondo. Stiamo parlando dello Spritz, il cocktail per eccellenza consumato durante l’happy hour. Ecco la ricetta per farlo a casa con l’Aperol.

Dall’inconfondibile colore arancione conferito dall’Aperol, lo Spritz, detto anche Aperol Spritz è l’aperitivo per eccellenza conosciuto in ogni parte del globo.

Facile da consumare in ogni stagione l’Aperol Spritz è ancora più gettonato in estate, ideale per un happy hour in spiaggia o in città ma anche a casa in compagnia di amici.

Ecco la ricetta per preparare il famoso cocktail, detto anche Spritz veneziano, a casa come farebbe un barman professionista.

Ecco tutti i trucchi per preparare un ottimo Aperol Spritz

L’aperitivo che mette tutti d’accordo è l’Aperol Spritz. Un cocktail dal colore e sapore inconfondibili conosciuto in tutto il mondo per la sua gradevolezza.

Le origini dello Spritz risalgono all’Ottocento quando i soldati austriaci in Triveneto, che non erano abituati al grado alcolico del vino veneto, lo allungavano con l’acqua gassata usando la vecchia pistola da selz.

Non a caso il nome spritz rimanda al verbo spritzen che in tedesco significa proprio spruzzare.

La ricetta originale dello Spritz che risale agli anni ’20-’30 è contesa tra Padova, Venezia e Treviso (la terra del Prosecco) e prevedeva la stessa quantità di soda e vino bianco.

La variante con l’Aperol invece si è iniziata a diffondere negli anni ’40 e ’50, prima a Venezia e poi a Padova. Lo spritz preparato con il vino veneto e l’acqua gassata inizia ad essere macchiato con una dose di Aperol, aperitivo alcolico bitter, dal colore rosso arancio e dal sapore dolce amaro, ottenuto per infusione di arancia, erbe tra cui il rabarbaro e radici in alcol.

L’Aperol, creato dai fratelli Barbieri e presentato ufficialmente in occasione della prima Fiera campionaria di Padova il 21 luglio 1919, nel 2003 diventa di proprietà del gruppo Campari.

Dopo un breve excursus sulla storia dello Spritz e dell’Aperol Spritz andiamo a scoprire come si prepara il fresco cocktail simbolo dell’aperitivo italiano.

Ingredienti

60 ml Aperol 60

90 ml Prosecco

Soda una spruzzata (in alternativa acqua gassata q.b.)

Arancia mezza fetta

Ghiaccio q.b.

Preparazione

In genere l’Aperol Spritz viene servito nel calice. Allora prendiamone uno e riempiamolo di ghiaccio a cubetti. Aggiungiamo tre quarti di prosecco e due parti di aperol. Quind aggiungiamo una spruzzata di soda ma se non l’abbiamo andrà bene l’acqua molto frizzante. Aggiungiamo ancora un po’ di ghiaccio.

Se abbiamo il sifone e spruzziamo la soda non serve girare il cocktail altrimenti se utilizziamo l’acqua frizzante dovremo mescolare con un cucchiaio.

Infine decoriamo con una fettina d’arancia e il nostro Aperol Spritz è pronto.

Ed ecco servita la ricetta per preparare il re dei cocktail da aperitivo da consumare insieme agli amici a casa o durante un brunch all'aperto.