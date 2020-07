Mariana Rodriguez chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Mariana Rodriguez chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiamma di Stefano De Martino.

Mariana Rodriguez è finita al centro della cronaca rosa a causa del suo avvicinamento a Stefano De Martino. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi e non hanno assolutamente smentito la loro frequentazione. Tant’è che lei sul suo profilo Instagram ha caricato uno scatto dove è possibile ammirare la nonna dell’ex di Belen Rodriguez, ma Mariana è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Pechino Express e alla prima edizione del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.

E’ bene precisare che Mariana non ha nessun legame con Belen e Cecilia Rodriguez. Il loro cognome, infatti, è molto diffuso in Venezuela, terra delle modelle.

Nome: Mariana Rodriguez

Età: 29 anni

Data di nascita: 5 marzo 1991

Luogo di nascita: Caracas (Venezuela)

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Modella

Altezza: 174 cm

Peso: 57 chili

Segni Particolari: due tatuaggi, un occhio sul braccio sinistro e un cuore sulla spalla.

Account social: Instagram.

Mariana Rodriguez: vita privata

Mariana fa parte della classe del 1991 ed ha da poco compiuto 29 anni. E’ una modella venezuelana, che è nata nella città di Caracas. Fin da piccola, purtroppo, ha avuto a che fare con il dolore in quanto sua madre è vittima di un episodio di violenza che la segnerà profondamente.

Nel 2010 decide di dare una svolta alla sua vita, approdando a Milano per lavoro, sperando di poter sfondare nel mondo della moda, ma non per questo mette da parte le sue ambizioni universitaria. Mariana Rodriguez prende una laurea in scienze umanistiche.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, nel corso di questi anni le sono stati attribuiti diversi flirt. Il primo con Clementino, conosciuto durante l’esperienza a Pechino Express, e poi con Stefano Bettarini, con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Anche se i due non hanno mai commentato la vicenda. Quando ha partecipato all’Isola dei Famosi, invece, sembrerebbe aver avuto un flirt con Simone Susina. Insomma, uno per ogni reality.

Ora, invece, sembrerebbe essersi legata a Stefano De Martino. Il settimanale Chi, come anticipato, li ha immortalati insieme e nelle stories di lei è comparsa la nonna di lui, a cui è molto legato.

Mariana Rodriguez: carriera

Mariana debutta nel mondo dello spettacolo a soli 15 anni nel progetto La ferie de la Algeria, mentre quando si trasferirà a Milano inizierà a farsi strada nel campo della moda, lavorando per importanti brand.

In Italia ha preso parte al programma Veline, ma è grazie alla sua partecipazione a reality show come Pechino Express e Grande Fratello Vip che acquisisce una maggiore popolarità.

Mariana ha lavorato anche nel mondo del cinema, grazie al suo ruolo nella pellicola del film di Neri Parenti Ma tu di che segno sei? per poi affiancare Carlo Conti in Si può fare. Impossibile non citare l’esperienza con Piero Chiambretti in Matrix Chiambretti.

Buenos días 🌞

Mariana Rodriguez e Stefano De Martino, almeno per il momento, stanno facendo parlare per il loro flirt piuttosto che per i loro progetti. Il pubblico è curioso di sapere se tra loro c’è una semplice conoscenza o qualcosa di più.

