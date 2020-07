Madonna | Selfie in topless, con stampella e senza trucco su Instagram

Madonna ha postato un selfie in topless che ha rivelato una versione autentica di lei.

Sessant’anni ormai compiuti, una forma fisica sempre invidiabile e un carisma che l’ha trasformata negli anni in una delle icone pop più famose al mondo, anche Maria Louise Ciccone comincia da accusare i colpi messi a segno dal tempo.

L’ultimo anno è stato assolutamente da dimenticare: Madonna ha dovuto cancellare e rimandare diversi show a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio che a causa dei continui sforzi a cui la cantante si è sottoposta ha faticato moltissimo a guarire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Madonna è caduta sul palco: continua il lungo calvario di Madame X

Come se non bastasse, quando Madonna era già infortunata e si trovava a Parigi insieme a tutto il suo cast di tecnici e ballerini, la troupe ha manifestato i sintomi del Coronavirus.

Nonostante tutto, coerente fino in fondo con la propria missione artistica e con il proprio personaggio, Madonna, alias Madame X, non ha mai mollato di un centimetro, continuando la tournée fino all’ultima data, almeno quando le è stato possibile.

Oggi lo stato di salute della cantante è ancora precario e Madonna non ha voluto nascondersi dietro il proverbiale dito: il selfie in topless (e stampella) che ha postato su Instagram ne è la prova.

Il selfie secondo Madonna: topless e stampella

Madonna non ha bisogno di scattare selfie in bagno come moltissime delle instagrammer che si contendono l’attenzione dei social.

Se Madonna decide di scattare una foto quasi senza trucco, nel suo principesco bagno in marmo bianco, lo fa soltanto per lanciare un messaggio.

La cantante indossa soltanto un paio di mutandine nere a culotte e uno strano cappello. Il seno si intravede appena dietro le braccia poggiate sul petto a reggere il telefono. Il fisico è assolutamente scolpito e tonico, soprattutto per una donna della sua età, eppure l’espressione del viso non trasmette la solita energia che Madonna ha trasformato in un vero e proprio marchio di fabbrica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis | Tre esercizi per avere addominali come i suoi – VIDEO

Madonna infatti appare pensierosa e triste mentre scarica parte del peso del suo corpo sulla sua ormai inseparabile stampella. È la stessa a cui tutti l’hanno vista appoggiarsi nel corso della manifestazioni per il Black Lives Matter a cui la cantante ha voluto prendere parte nel nome del suo impegno civile ma anche – e forse soprattutto – dei suoi adorati figli adottivi.

“Tutti hanno una stampella” ha scritto Madonna nella didascalia scritta per la foto. Questa frase può essere interpretata in due modi: “tutti hanno una debolezza”, cioè un momento in cui prima o poi “crollano” sotto il peso dell’età, delle responsabilità o di qualsiasi altra sfida, oppure “tutti abbiamo qualcosa a cui appoggiarci” nei momenti di difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 6 Lug 2020 alle ore 7:10 PDT

In questo secondo senso, la frase di Madonna potrebbe essere interpretato come la necessità di essere solidali gli uni nei confronti degli altri in cui è la società occidentale a essere sotto assalto da più parti: la pandemia, le proteste contro il razzismo sistemico, la profonda crisi politica in America.

Qualsiasi sia il messaggio di Madonna, una cosa è certa: bisogna mettersi a nudo e abbracciare le proprie debolezze, accettandole per superarle.