Stefano De Martino e Mariana Rodriguez: la frecciata dell’ex di lei

Stefano De Martino ha dimenticato Belen Rodriguez con una nuova fiamma: Mariana Rodriguez. L’ex di lei però non ha reagito bene e ha lanciato una frecciata alla nuova coppia.

Stefano De Martino ha ufficialmente voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. Il conduttore di Made in Sud, infatti, ha trovato di nuovo l’amore, o almeno così sembra, al fianco di Mariana Rodriguez, nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Grande Fratello Vip.

I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi, che li ha ritratti sul nuovo numero in edicola insieme intenti a trascorrere una serata romantica. Ovviamente le foto hanno fatto rapidamente il giro del web e non è tardato ad arrivare nemmeno il commento dell’ex di lei, che non ha reagito molto bene.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez bacia il nuovo fidanzato Gianmaria Antinofi

“Dalle stelle alle stalle!” ha commentato il ragazzo, come riportato da Deianira Marzano su Instagram, facendo riferimento alla paparazzata del settimanale Chi.

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez almeno per il momento non hanno ancora conquistato il favore del pubblico e nemmeno quello degli ex a quanto pare.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino voltano pagina: lei sta con Gianmaria e lui con Mariana

Belen Rodriguez, sempre come dimostrato sul settimanale, non è stata di certo a guardare. Anche lei, come il suo ex marito, ha voltato pagina. La showgirl ha puntato le sue attenzioni sull’imprenditore Gianmaria Antinolfi, tant’è che sono stati immortalati mentre si scambiavano un tenero bacio, anche se lei agli occhi dei fan non è apparsa così felice come un tempo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gianmaria Antinolfi | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Tra l’altro, le voci di un presunto flirt tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez. Infatti, come gli utenti della rete ricorderanno bene, di un loro avvicinamento se ne parlava già nel 2016 ma lei aveva negato tutto affermando di non conoscerlo. Evidentemente avranno stretto la loro conoscenza soltanto di recente.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono dunque un capitolo chiuso e sembra in maniera del tutto definitiva.