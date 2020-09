Barbara d’Urso perde Domenica Live? Dagospia lancia la bomba

Mediaset, secondo quanto rivelato dal portale di Dagospia, avrebbe scelto di eliminare Domenica Live di Barbara d’Urso dai palinsesti tv.

Dagospia nelle scorse ore è tornato a parlare del futuro televisivo di Barbara d’Urso in casa Mediaset. Secondo il portale web, infatti, la bella conduttrice partenopea potrebbe perdere il suo, ormai storico, programma Domenica Live in quanto ci sarebbero state alcune riunioni fatte dai pieni alti che avrebbero optato per uno spazio televisivo diverso per il prossimo anno.

“Qualcuno avverta Carmelita d’Urso che mentre lei è impegnata a girare i video in cui si intrattiene con i suoi orsi di peluche, a Mediaset stanno iniziando grandi manovre“ ha esordito il portale di Dagospia sulla conduttrice, che negli scorsi giorni sembrerebbe anche aver ricevuto una frecciata da parte di Pierluigi Diaco. “Si mormora che il prossimo anno la fascia dedicata alla domenica pomeriggio possa passare a qualcun altro” conclude.

Barbara d’Urso è a rischio con Domenica Live? Nonostante settimane fa la conduttrice abbia smentito questa voce, che era diventata sempre più insistente, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni sembra in qualche modo confermare la versione del portale.

Domenica Live di Barbara d’Urso sospeso? Il programma manca nei palinsesti

Domenica Live sembrerebbe dunque essere a rischio cancellazione, visto che quest’indiscrezione era già stata trapelata in rete qualche tempo fa ma Barbara d’Urso, e anche Mediaset in un comunicato, aveva smentito il tutto. Qualcosa però non torna in quanto nei palinsesti televisivi di settembre 2020, pubblicati in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni il programma non compare a differenza di tutti gli altri.

Questo però, è bene specificare, che è sì un indizio che potrebbe confermare quanto rivelato da Dagospia, ma nulla toglie che Barbara d’Urso con Domenica Live, tra l’altro la conduttrice è stata la protagonista di un retroscena di Francesca De André, potrebbe tornare più avanti e non durante la prima parte della stagione televisiva.

Barbara d’Urso è a rischio a Mediaset? Probabilmente no visto che tutti gli altri suoi programmi sono stati confermati, ma ad essere a rischio è il suo show della domenica che purtroppo da qualche tempo sembra non brillare più come prima a livello di ascolti, visto che il pubblico preferisce concentrarsi sull’intrattenimento domenicale fornito dalla concorrenza Rai.