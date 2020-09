Come truccare il viso e gli zigomi usando solo il blush: ecco il draping

View this post on Instagram

CANDY CANE CHEEKS💋 Annonse/Products used: #abhbrows Dipbrow in Caramel + Clear Brow Gel @morphebrushes 35O3 Force By Nature palette @anastasiabeverlyhills @norvina Collection Vol 1 palette @nyxcosmeticsnordics On The Rise mascara + Jumbo Eye Pencil In Milk @cagolashes Doll lashes @bareminerals_norge Performance Wear Liquid Foundation In 0.5 @tartecosmetics Shape Tape concealer #anastasiabeverlyhills Loose Powder in Translucent + Aurora Glow Kit @bennyemakeup Brights Creme Rouge @suvabeauty Hydra liner in Space Panda @mooncreations face paint in bright red #abhlipstick Liquid Lipsticks In Heathers and American Doll #morphe Lip gloss in Foxy #morphebabe #morphebrushes #christmasmakeup #candycanemakeup #lovesubskin #brightmakeup #drapingmakeup #glossylips #redlips #aspiringmakeupartist #undiscoveredmakeupartists #norvinapalette #redmakeup #makeupmixies #abhfam #cutcrease #morphepalette #abhjunkies #makeuplooks #wintermakeup #mua_underdogs