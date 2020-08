Ecco cosa fare per avere una pelle perfetta al naturale senza fondotinta

Non c’è trucco e non c’è inganno: ecco come fare per sfoggiare una pelle perfetta senza fondotinta e senza usare trucchi di nessun genere!

Sfoggiare una pelle perfettamente truccata, soprattutto in estate, può essere molto difficile.

Se per voi il fondotinta è irrinunciabile ma la salute della vostra pelle è ancora più importante qui troverete i consigli per sfoggiare un incarnato perfetto.

Senza trucco ma soprattutto… senza inganno!

Senza fondotinta e senza imperfezioni: ecco i trucchi per non truccarsi!

La pelle del viso è il nostro biglietto da visita: bisogna averne cura in molti modi diversi e non sempre è possibile.

Con il rientro dalle vacanze sarà necessario scoprire come fare per proteggerla dallo smog e se abbiamo patologie particolari, come nel caso di un’eccessiva sudorazione, dobbiamo prendere i provvedimenti necessari.

Un uso sapiente del make up può aiutarci e rendere la pelle del nostro viso perfetta ed il fondotinta è il nostro migliore alleato.

Tra i consigli per scegliere il fondotinta perfetto ed i cinque fondotinta consigliati dai dermatologi per le loro proprietà benefiche non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

Ma sapevate che è possibile smettere di usare il fondotinta, se vogliamo o se è necessario?

La prima mossa da fare, invece di stendere il nostro fondotinta di fiducia è: idratare.

Non importa che la vostra pelle sia secca, mista o grassa: l’idratazione è fondamentale.

Scegliete la crema idratante giusta per il vostro tipo di pelle e stendendola tutti i giorni al posto del make up farete in modo di uniformare la “base” del vostro viso.

Nessuno vi vieta, inoltre, di utilizzare il primer senza trucco! Questo mousse, messo dopo la crema idratante, aiuta ad uniformare i pori e può dare un effetto invidiabile anche senza l’utilizzo di trucco.

Infine, per uniformare la vostra pelle senza coprirla potete utilizzare cipria o correttore.

Importante è scegliere tonalità che siano il più possibili conformi al vostro colore naturale ed utilizzarle sfumandole il più possibile.

Grazie alle loro formule meno “coprenti” questo formulati possono donare luminosità e compattezza al vostro incarnato senza creare un effetto pesante.

Soprattutto con il caldo, infatti, quando la pelle non riesce a respirare correttamente è facile che il trucco più pesante si sciolga creando un imbarazzante effetto maschera.

Smettere di utilizzare il fondotinta si può: la pelle sarà più libera di respirare e unica nel suo genere.