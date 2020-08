Make up anni 90: tutto quello che c’è da sapere per tornare...

Non ce ne libereremo mai: gli anni 90 sono tornati! Diamo un’occhiata a come fare per ricreare il make up anni 90 facendo un salto… nel passato!

Stanno tornando ed è meglio essere pronti!

Tra sticker per il viso, pettinature baby ed ombretti dai colori spaziali, il trend di questo autunno si rivolge di nuovo verso gli intramontabili anni 90!

Scopriamo quali sono i dettagli irrinunciabili e prepariamoci a tornare indietro nel tempo!

Make up anni 90: tutto quello che pensavamo di non vedere più

Dalle passerelle per la stagione 20/21 ai nostri beauty case, gli anni ’90 hanno deciso di non andarsene più.

Vi avevamo avvertito: questo autunno e questo inverno faremo un salto indietro di trent’anni!

Non importa che siate team Backstreet Boys o team N’Sync: l’importante è che il vostro make up sia all’altezza del vostro outfit.

Partiamo dal glitter: che lo vogliate o meno, il glitter sta per fare un grande ritorno!

Tranquilli però: non dobbiamo più cospargerci gli zigomi e le spalle per essere alla moda.

Basterà una spolverata sulla palpebra, sull’eyeliner o in qualsiasi altro punto del viso vogliate illuminare.

Insomma, il glitter è tornato ma, per fortuna, anche lui è cresciuto.

Con lui, un grande ritorno sarà quello della matita nera: dovevamo aspettarcelo, visto che il grunge tornerà nei nostri armadi!

Sono passati, però, i periodi nei quali ne consumavamo una alla settimana, annerendoci completamente l’arcata sopraccigliare.

Andrà usata con criterio, nella parte interna dell’occhio e sfumata leggermente sul resto della palpebra.

Vietato tornare a fare gli adolescenti arrabbiati!

E se la matita non vi basta, ecco il ritorno prepotente degli ombretti: a chi sta bene l’ombretto blu?

Negli anni 90 stava bene a tutti! Perché? Perché se ne indossava tantissimo, senza preoccuparsi di sembrare eccessivi: il punto era proprio quello!

Se il blu non è il vostro colore non preoccupatevi: gli ombretti dalle tonalità esplosive sono di nuovo con noi.

Preoccupatevi solo di riempire tutta la palpebra e vi sentirete davvero come se fosse di nuovo il primo giorno di scuola.

Il make up anni 90 prevedeva un grande utilizzo di accessori per creare pettinature sempre all’avanguardia quindi non stupitevi se vedrete riemergere mollettine, cerchietti e piccole spugne per creare i buns.

E per quanto riguarda il rossetto, c’è solo un colore che andrà bene questo inverno.

Il rossetto marrone!

Non abbiamo mai smesso di voler essere Rachel Green, la più fashion tra le protagoniste di Friends.

Bene, con il rossetto marrone tornerete ad assomigliarle quanto più possibile.

E se l’esagerazione vi sembra eccessiva, non preoccupatevi!

Fa tutto parte del gioco anni 90.

Esagerare, per un po’, può essere divertente.

Siamo pronti a trovare un nuovo equilibrio?