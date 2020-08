Cosa fa un uomo innamorato? Scopri 6 gesti tipici comuni

Vuoi essere certa che lui sia innamorato profondamente di te? Scopri i 6 gesti che ogni uomo innamorato compie inconsciamente per la donna che ama.

L’amore è un sentimento allo stesso tempo semplice e complesso. Ci si innamora di una persona in particolare, spontaneamente, a renderla unica ai nostri occhi è il modo in cui ci fa sentire, la sua voce, il suo aspetto fisico, la sua pelle, un’insieme di caratteristiche.

Innamorarsi è semplice, all’inizio il rapporto è un turbine di sensazioni uniche ed è tutto positivo. Col passare del tempo il sentimento cambia, se è un amore vero e sincero in realtà il sentimento migliora e si ha la sensazione che l’amore cresca giorno per giorno, anche se la sessualità e l’attrazione subiscono una normale caduta dopo qualche mese. Diciamo che sebbene la voglia che abbiamo dell’altro possa essere meno pulsante, la qualità dei rapporti in realtà migliora poichè col tempo impariamo come soddisfarci reciprocamente, quali sono le cose che all’altro piacciono di più. Alcuni esperti sarebbero riusciti a definire a che punto della relazione abbiamo i rapporti sessuali migliori.

Un calo della libido è normale e non è necessariamente un segno che il partner non ci ama più, ravvivare il desiderio di coppia negli anni ad ogni modo è più semplice di quanto si possa pensare.

L’amore ha anche un lato complicato, l’universo maschile e quello femminile è molto diverso e questo differenzia il loro modo di esprimere quello che provano. Fortunatamente, un uomo innamorato tende a inviare alcuni segni alla sua amata. Scopri quali sono.

I segni che il tuo uomo ti ama veramente

Uomini e donne manifestano in modo differente i propri sentimenti di amore. La donna è molto più sensibile mentre l’uomo per un fattore di virilità tende a fare più il duro, atteggiamento che potrebbe destare confusione in una donna intenzionata a capire in che misura il suo uomo è innamorato.

Fortunatamente esistono dei segni inequivocabili secondo Emma Scali, coaching praticante e terapista e sono i seguenti:

1. Il suo corpo riflette le sue emozioni

Per Emma Scali, il corpo tradisce i suoi sentimenti. Questo segno torna utile soprattutto all’inizio della frequentazione. Un uomo interessato ad una donna tenderà a manifestare sudorazione eccessiva, palpitazioni, arrossamento e potrebbe apparire goffo e balbettare. Tutta colpa dello stress causato dal fatto che la donna in questione lo fa sentire destabilizzato.

2. Associa il desiderio all’amore

Desiderio ed amore spesso viaggiano di pari passo, il desiderio potrebbe manifestarsi senza amore ma una coppia generalmente si distingue perchè a differenza del rapporto amicale, quello amoroso implica la presenza di rapporti sessuali ed attrazione. Emma Scali spiega la dualità tra desiderio ed amore da un punto di vista filosofico e ricorda che l’amore dà un “valore” a ciò che ama, contrariamente a ciò che desidera.

Inoltre quando si ama si desidera prolungare a lungo termine questo rapporto fatto di desiderio ed amore e l’estetica del corpo gioca un ruolo ottimale in questo senso perchè esercita attrazione.

3. Ti menziona spesso



Per scoprire se lo fa dovresti chiedere a qualche amico comune. Quando una persona è nel tuo cuore e nella tua mente, facci caso, la nomini spesso. Se parla di te, se ti ha presentato agli amici e alla famiglia indubbiamente sei una persona importante per lui e che considera questa relazione con una certa serietà.

4. Ti include nei suoi progetti

Questo vale anche per una donna, a seconda dell’importanza che si da ad una relazione cambiani i piani per il futuro. Se gli piaci ma non ti ama ti proporrà di passare insieme qualche fine settimana, ma se ti ama potrà desiderare di creare una famiglia con te. Quando un uomo immagina il suo futuro con una persona è un segno d’amore.

5. Si prende cura di te

Cosa vuol dire prendersi cura di una persona? Assicurarsi che stia bene, sia soddisfatta e felice perchè si sente che dalla sua felicità dipende la nostra. In questo contesto Emma Scali ha individuato dei segni infallibili:

Ti incoraggia: Se ti sostiene e ti incoraggia ad essere la versione migliore di te stessa indubbiamente ti ama.

Se ti sostiene e ti incoraggia ad essere la versione migliore di te stessa indubbiamente ti ama. Ti consiglia: ti aiuta a capire cos’è maglio per te perchè il meglio gli sta a cuore. Questo si riflette in ogni ambito, per esempio ti aiuta a scegliere lo shampoo più adatto ai tuoi capelli.

ti aiuta a capire cos’è maglio per te perchè il meglio gli sta a cuore. Questo si riflette in ogni ambito, per esempio ti aiuta a scegliere lo shampoo più adatto ai tuoi capelli. Ti aiuta: quando sa che hai bisogno ti aiuta e ti dimostra che puoi contare su di lui.



Tuttavia, la specialista ci tiene a sottolineare che ogni persona ha il proprio modo di esprimere il proprio amore.

6. Si prende il tempo per ascoltarti

Quando hai qualcosa che non va lui lo capisce subito e trova il tempo di parlare con te. Gli sta a cuore sapere cosa ti turba e come risolvere la questione affinchè possa tornare a regnare la serenità nel tuo cuore. Troverà sempre il modo per farti sentire meglio.

Hai le idee più chiare sul suo amore? Ora che hai capito se ti ama scopri se è l’uomo giusto per te e se dovresti sposarlo. Ricorda di non sposare un uomo che ha queste 10 abitudini.