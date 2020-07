L’ombretto fluo è una delle tendenze makeup che caratterizzeranno il prossimo autunno inverno. Colori accesi che vestiranno lo sguardo in modo deciso e ricercato. Scopriamo a chi sta bene, come utilizzarlo e applicarlo.

Il rigido inverno vedrà l‘inclusione di colori accesi, dal carattere strong ed in particolare nel makeup l’utilizzo degli ombretti fluo che ci riportano indietro nel tempo agli anni ’80, quando questo tipologia di colori vestiva non soltanto lo sguardo ma anche i capi di abbigliamento e gli accessori.

Un ritorno al passato che però vede linee studiate, applicazioni mirate e soprattutto accostamenti cromatici molto raffinati. Via libera dunque agli ombretti aranciati, rossi, gialli e verde fluo. Scopriamo a chi stanno bene, come utilizzarli ed applicarli in modo corretto.

Ombretti fluo: a chi stanno bene

Gli ombretti fluo saranno la tendenza makeup per il prossimo autunno inverno perfetta per chi ama osare e regalarsi ogni tanto un ‘vezzo’ anche nel makeup. Colori accesi e perfetti per le giovanissime, in piccoli tocchi potranno enfatizzare anche la bellezza di ragazze più mature ma ovvio, saranno ‘off limits’ per tutte le donne mature, che potranno utilizzare però gli eye liner colorati nella tonalità più giusta per i loro occhi.

Per le donne dai colori scuri, gli aranciati, i gialli, i turchese saranno perfetti per enfatizzare gli occhi castani, mentre per le ragazze più chiare, le tonalità che vanno dal rosa fluo, il giallo e il verde, saranno perfette.

Ombretti fluo: come utilizzarli nel makeup

Il makeup occhi si vestirà di colore, in particolare delle bellissime e vibranti colorazioni fluo che però saranno utilizzate in piccoli tocchi di colore sfumati tra loro oppure in un prodotto unico che potrà essere utilizzato creando un tratto vicino alla rima palpebrale o soltanto nella piega dell’occhio per essere un particolare ‘inclusivo’ ma non ‘invasivo’.

Si potrà tracciare una semplice codina di eye liner fluo o enfatizzare l’angolo interno dell’occhio con un tocco di colore deciso. Il colore dunque dovrà creare il particolare, essere quel ‘plus’ che renderà il makeup occhi assolutamente ‘glam’.

Le texture potranno essere in polvere pressata o anche in crema. L’ombretto in crema dovrà essere applicato nel modo giusto per non creare segni o grumi.

Come applicare e realizzare un makeup con gli ombretti fluo, i video tutorial

Un makeup con colori accesi e fluorescenti ma perfetto per tutti i giorni. Una riga di eyeliner coloratissimo con labbra in primo piano. Questo trucco occhi potrà essere realizzato in modo semplice e andrà bene anche per le donne più mature che vorranno osare un tocco di glamour nel loro makeup.

Un cut crease fluo di grande effetto cromatico, perfetto per le giovanissime che amano mettere in risalto lo sguardo con makeup importanti. Una serie di sfumature di colore che potranno essere personalizzate per tutti gli incarnati

La scelta di regalarsi un piccolo tocco colorato nel makeup occhi è del tutto personale, di certo una sfumatura fluo aiuterà anche a guardare il mondo attraverso occhi nuovi!