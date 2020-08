Francesca De André parla della d’Urso e svela: “Non sono raccomandata”

Francesca De André, sulle pagine di Diva e Donna, ha parlato del suo rapporto con Barbara d’Urso, chiarendo di non essere raccomandata.

Francesca De Andrè è nota al pubblico schermo per essere una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso. La figlia d’arte ha preso parte a tutti i programmi televisivi della bella conduttrice partenopea, esprimendo la sua opinione in maniera limpida e sincera senza peli sulla lingua.

Recentemente intervistata da Diva e Donne, Francesca ha parlato del suo rapporto con la conduttrice, tenendoci a precisare che lei non regala assolutamente nulla ed ogni sua ospitata nei suoi programmi è frutto del suo impegno e non di certo perché ha ricevuto dei favori personali.

“Devo ringraziare Barbara, anche se il suo bene me lo sono guadagnato nel corso del tempo” ha ammesso Francesca De André su Barbara d’Urso, che di recente ha visto allargarsi la famiglia con l’arrivo di Sofia. “Lei è una donna che non ti regala nulla. Quando le raccontavo i vari episodi legati alla famiglia, lei ha mandato il suo team a verificare che tutto quello che le dicevo corrispondesse alla realtà dei fatti” ha concluso, aggiungendo poi che lei non è assolutamente raccomandata come molti credono ma che ogni cosa che ha se l’è guadagnata con la sua forza e la sua fatica.

Francesca De André confessa: “Mi hanno messo i bastoni tra le ruote”

Oltre a parlare del suo rapporto con Barbara d’Urso, Francesca ci ha tenuto a precisare che nella sua vita ogni cosa che ha avuto se l’è guadagnata grazie alle sue forze e non perché è figlia d’arte. Anzi, questo fattore più che favorirla nel modo dello spettacolo è diventato un problema.

“Tutto quello che mangio me lo guadagno con le mie forze” ha subito precisato Francesca De André. “Anche se tutti pensano che io sia raccomandata ma non è così. Mi hanno messo sempre i bastoni tra le ruote in tutto quello che facevo“ ha proseguito l’opinionista di Barbara d’Urso.

“Quando nel 2011 ho partecipato all’Isola dei Famosi avevo tutta la famiglia contro” ha proseguito la giovane De André, che ha litigato anche con sua sorella. “Con il tempo sono riuscita a farmi strada nel ruolo di opinionista, ma le cose non sono cambiate rispetto al passato” ha concluso amareggiata.

Francesca De André, che presto tornerà sul piccolo schermo, ancora una volta si è raccontata senza filtri e questa è senza dubbio una delle caratteristiche che il pubblico del piccolo schermo più apprezza di lei.