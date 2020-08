Ultimo e Fiorella Mannoia collaborano insieme e lanciano il singolo “Chissà da dove arriva una canzone” dal 2 settembre, scritto dal cantautore romano.

Ultimo e Fiorella Mannoia uniscono il loro talento dando vita ad un nuovo singolo. S’intitola “Chissà da dove arrivano le canzoni” il nuovo brano cantato da Fiorella Mannoia e scritto proprio da Ultimo e che sarà disponibile dal prossimo 2 settembre. Una collaborazione speciale per la Mannoia che, in passato, ha cantato anche un brano meraviglioso scritto da Fabrizio Moro come “I pensieri di Zo” e che i due hanno poi regalato al pubblico duettando allo stadio Olimpico di Roma il 16 giugno 2018 in occasione del concerto del cantautore romano.

Ultimo e Fiorella Mannoia, la collaborazione fa impazzire i fan

Considerato uno dei migliori cantautori del momento al punto che i fans di Emma Marrone sognano una collaborazione con lui, Ultimo ha messo il proprio talento artistico a disposizione di Fiorella Mannoia regalandole un brano che sta già facendo impazzire i fans che, dal 2 settembre, sono pronti ad acquistarlo in massa.

“Chissà da dove arriva una canzone, nuovo singolo, dal 2 settembre. La musica, le canzoni…sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo”, ha scritto su Instagram la Mannoia scatenando l’entusiasmo dei suoi followers.

“Adoro”, “Non vedo l’ora”, “Finalmente”, “Oddio, no, non ci posso credere. Che regalo immenso! Non vedo l’ora di sentirla”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.

Il brano potrebbe essere presentato in diretta tv proprio mercoledì 2 settembre sul palco dell’Arena di Verona in occasione della prima serata di Seat Music Awards 2020, in onda in prima serata su Raiuno e condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tra i tanti artisti che saliranno sul palco sia il 2 che il 5 settembre ci sarà proprio Fiorella Mannoia che potrebbe regalare al proprio pubblico il nuovo singolo scritto da Niccolò Morriconi, in arte Ultimo.