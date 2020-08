Emma e Ultimo: il commento della cantante salentina fa sognare i fan

Emma Marrone e Ultimo fanno sognare sui social: il cantautore pubblica una foto scattata in Sardegna e la cantante commenta scatenando i fan.

Collaborazione in vista tra Emma Marrone e Ultimo? E’ bastato un commento della cantante salentina sotto una foto del cantautore romano per scatenare l’entusiasmo dei fan che sognano di poter avere presto una collaborazione musicale tra Niccolò Moriconi e la cantante salentina, ma cos’è successo nel dettaglio? Andiamo a scoprire tutto.

Emma e Ultimo, i fans sognano una collaborazione: un commento della Marrone scatena tutto

In vacanza in Sardegna dove si trova anche il suo grande amico Fabrizio Moro che ha conquistato tutti pubblicando una foto con la figlia Anita, Ultimo ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra sereno e sorridente. Una foto che ha conquistato più di 400mila like e più di 6mila commenti. Tra i tanti, però, i fans del giovane cantautore hanno notato il commento di Emma Marrone che ha lasciato un semplice cuore rosso.

Tanto, tuttavia, è bastato per scatenare l’entusiasmo dei fans. “Una collaborazione non sarebbe male”, ha scritto un utente. E ancora: “Sto piangendo, non ci credo”, “Vi amo”, “Usciteci una collaborazione”. Ultimo ed Emma ascolteranno le parole dei fans?

Per il momento, entrambi sembrano concentrati su altro. Emma tornerà sulla scena musicale a fine agosto con un nuovo singolo ed è attualmente impegnata nelle audizioni della nuova edizione di X Factor che comincerà a settembre su Sky. L’anno prossimo, poi, tornerà in tour recuperando tutti i concerti posticipati a causa del coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram meriti anche tu un posto da visitare Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 4 Ago 2020 alle ore 12:13 PDT

Ultimo, a sua volta, a maggio 2021 tornerà ad esibirsi dal vivo con un tour negli stadi di cui molte date sono sold out da tempo. I due artisti, dunque, troveranno il tempo di collaborare? Il giovane cantautore romano, finora, si è dilettato in un duetto con l’amico Fabrizio Moro sulle note de L’eternità. I fans di Emma, tuttavia, sognano una collaborazione. Resterà solo un sogno o si realizzerà?