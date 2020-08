Fabrizio Moro pubblica una foto in cui bacia Anita che definisce la “donna della sua vita” e scatena il delirio tra i fans. “L’amore vero”, scrivono.

Un bacio ricco d’amore è quello che Fabrizio Moro lascia sulla guancia di Anita, sua figlia nella foto che vedete qui in alto e che è stata scattata subito dopo l’arrivo del cantautore romano in Sardegna, nel villaggio VOI Tanka Village dove è ospite di Radio Italia per cui si esibirà in concerto. Accompagnato dalla sua bambina, Moro ha immortalato il tramonto condividendo sui social la foto che ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi fans.

Fabrizio Moro, la foto con la figlia Anita conquista tutti: “Siete l’immagine del vero amore”

Visualizza questo post su Instagram Tramonti in paradiso… #tankavillage #sardegna Un post condiviso da Fabrizio Moro (@fabriziomoropage) in data: 3 Ago 2020 alle ore 11:50 PDT

“Tramonti in paradiso”, scrive Fabrizio Moro nella didascalia che accompagna la foto in cui coccola sua figlia Anita che definisce sempre “la donna della sua vita“. Una foto che esprime il grande amore di un padre per la propria bambina a cui ha scelto di dare un nome molto significativo come quello di Anita Garibaldi.

“Immaginavo i miei figli già prima di concepirli. Ho sempre avuto delle relazioni sentimentali un po’ tormentate e quindi immaginavo la donna della mia vita come mia figlia, la donna a cui, un giorno, appoggiarmi nella mia vecchiaia, nella mia solitudine. Immaginavo una donna forte e spero che venga così. Per adesso sta dimostrando di essere una bambina forte, però, poi, nel percorso della vita le cose cambiano”, ha dichiarato ai microfoni del programma Luce Social Club, in onda su Sky Arte, lo scorso 31 luglio.

Alla figlia Anita e al figlio Libero che definisce il “senso della sua vita” che ha rivissuto in dieci foto, dedica tutto il suo tempo libero.

Visualizza questo post su Instagram Auguri padri Un post condiviso da Fabrizio Moro (@fabriziomoropage) in data: 19 Mar 2020 alle ore 5:57 PDT

In occasione della Festa del papà ha così condiviso la foto con le due persone più importanti della sua vita che potete vedere qui in alto.