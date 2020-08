Alimenti che danneggiano i denti: scopri quali evitare

Ci sono alcuni alimenti che danneggiano i denti, quindi è opportuno porre attenzione ai cibi da consumare a tavola, scopri quali.

La salute dei denti è davvero importante, non deve essere mai trascurata. Per garantirli sempre in perfetta forma, è opportuno seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.

Anche la scarsa igiene può essere dannosa per i denti, ma se avete cura, potete garantire un buono stato di salute non solo dei denti, ma di tutta la cavità orale. Se si adottano alcune buone abitudini a tavola, si garantirà un buon risultato.

Ci sono alcuni alimenti che non vanno assunti regolarmente, soprattutto quelli contenenti zucchero, esaminiamo in dettaglio quali alimenti dobbiamo evitare di assumere per garantire denti sani e forti.

Alimenti da assumere per garantire lo buono stato di salute dei denti

La salute dei denti è davvero importante, oltre alla corretta pulizia, anche l’alimentazione gioca un ruolo importante per la salute non solo dei denti, ma anche delle gengive. Ci sono alcuni alimenti che possono fortificare e altri che li possono danneggiare, scopriamo quali.

Avere denti forti è importante, sicuramente i cibi ricchi in zuccheri vanno evitati o la massimo abbiate cura di lavarvi i denti. Segui i nostri consigli per lavare bene i denti e soprattutto capire quante volte è opportuno farlo.

Di seguito elencheremo gli alimenti che assunti regolarmente possono danneggiare i denti, ecco quali.

1- Bevande gassate e zuccherate: lo zucchero è davvero dannoso per i vostri denti, perchè a lungo andare possono consumare lo smalto. Al massimo lavate subito i denti, così da rimuovere lo zucchero.

2-Succhi di frutta: in particolar modo quelli con agrumi, che danneggiano lo smalto, al massimo se non riuscite a rinunciare prperate un succo fatto in casa. Sicuramente sarà più salutare e inoltre potete unire un pò di carote o altre verdure in modo da attenuare l’aggressività degli agrumi. Se siete nella stagione adatta potete provare ad aggiungere le fragole sono un alleato per i vostri denti.

Le fragole contengono lo xilitolo, una sostanza molto importante che previene la placca dentale e non solo va a rinforzare lo smalto.

3- Caffè e salse per condire: il caffè si sa che a lungo andare possono macchiare lo smalto dei denti. Quindi se ne fate un grande uso, potete lavare i denti più spesso o al massimo sciacquare i denti con acqua. Anche le salse sono dannose per i vostri denti, perchè sono responsabili delle macchie dei denti. Quindi dovete limitare il consumo, se volete sfoggiare un sorriso perfetto e avere un sorriso perfetto. Se potete limitate sia il caffè che le salse, al massimo prediligete il latte o del tè matcha.

4- Vino rosso: un’altra bevanda che corrode lo smalto e macchia non solo i denti ma anche le labbra. Sicuramente potete optare la scelta sul vino bianco o champagne.

5- Patatine confezionate: non solo sono poco salutari, ma rovinano i denti e causano la formazione di placca. Sarebbe opportuno rimuovere ogni residuo non solo lavando i denti, ma passando il filo interdentale. L’amido contenuto nelle patatine, può danneggiare lo smalto. Provate altri alimenti da sgranocchiare, sicuramente più salutari provate i chips di frutta, oppure scegliete un frutto fresco come banana, cocco oppure barrette ai cereali.

5- Caramelle: snack a cui nessuno sa resistere, sono uno dei cibi più dannosi per i denti. Non solo perchè contengono zuccheri, ma perchè possono attaccarsi i denti durante la masticazione, sia quelle gommose che dure. I residui si devono rimuovere lavando i denti bene.

Consigli utili per la salute dei denti

Ci sono alimenti da prediligere nella dieta che mantengono in salute i denti come la frutta e verdura. Sono cibi ricchi in vitamine C, A e D, non solo contengono sali minerali, dal calcio al fosforo e il magnesio. I sali minerali non solo rinforzano i denti, ma mantengono in buono stato le gengive.

Inoltre è opportuno seguire alcuni consigli:

non bere bevande troppo fredde o calde

lavare spesso i denti: in particolar modo se consumate cibi fuori casa

non bere tanto durante i pasti, perchè già la masticazione favorisce la formazione di saliva che va a contrastare la loro acidità

non bevete acqua gassata , zuccherata e con sostanze coloranti

, zuccherata e con sostanze coloranti lavare i denti dopo i pasti ma aspettate almeno mezz’ora dopo aver consumati dolci

Adesso avete una panoramica più chiara, così da garantire una buona igiene dentale e garantire un sorriso perfetto.