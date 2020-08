Tra Belen e Gianmaria è appena finita e lui è andato di corsa a piangere dalla ex: la storia si ripete.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è una delle più movimentate dello spettacolo italiano. La bella showgirl è infatti passata per moltissimo tempo da una storia all’altra fino ad “accasarsi” con Stefano De Martino.

Come sanno anche i sassi, però, le cose con De Martino sono andate male a causa dei ripetuti tradimenti di lui, che in realtà ha cominciato la storia con Belen proprio con un tradimento, mentre era ufficialmente fidanzato con Emma Marrone.

Superata la seconda delusione per Stefano De Martino, che avrebbe fallito nella riconquista della sua bella moglie, Belen ha cominciato una relazione con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. I due hanno trascorso diversi week end insieme durante questa bollente estate 2020 e hanno (ovviamente) ottenuto la massima attenzione da parte degli appassionati di gossip.

Eppure, dopo nemmeno un’estate intera, la loro intesa sembra essere arrivata già al capolinea. Naturalmente nessuno conosce i veri motivi ma Mariela, la ex di Antinolfi, si è fatta un’idea ben precisa ed è andata a raccontarla alle pagine di Chi.

Parla la ex di Gianmaria: “Con Belen è finita, e lui è corso da me”

Secondo quanto ha raccontato Dayane Mello, Gianmaria Antinolfi ha molto in comune con Stefano De Martino: anche Gianmaria infatti non sarebbe stato esattamente cristallino nel rapporto con Dayane. La Mello ha raccontato infatti che lui la frequentava mentre già stava cercando di conquistare la bella Rodriguez.

Dopo una frequentazione veramente breve (qualche giorno passato insieme a Capri, qualche altro passato a Ibiza), pare che Belen e Gianmaria si siano già detti addio e che la separazione non sia stata indolore.

Secondo la testimonianza di Mariela (che tra l’altro è argentina come Belen), Gianmaria si sarebbe affrettato a correre da lei nel momento in cui la storia con Belen è finita, per sfogare tutto il suo dolore.

“Era affranto” ha dichiarato Mariela a Chi, sottolineando anche il fatto che, dopo quattro anni di relazione, conosce abbastanza Antinolfi per affermare che l’uomo è pronto a tornare all’attacco di Belen per riconquistarla prima che sia troppo tardi.

A parte la scelta, piuttosto discutibile, di correre dalla ex per piangere sul latte versato con un’altra ex, la posizione di Gianmaria Antinolfi si fa ancora meno lusinghiera: secondo Mariela, infatti, l’amore per Gianmaria è un gioco non troppo serio.

Proprio questo sarebbe stato il motivo che ha portato alla fine della loro relazione qualche tempo fa. Non ci sarebbe da stupirsi se Belen, che ha sempre dimostrato di cercare l’amore piuttosto che delle avventure passeggere, abbia scaricato Gianmaria Antinolfi dopo essersi resa conto che le sue intenzioni non erano serie.

Sui social c’è chi si rallegra già del fatto che tra Belen e Gianmaria sia già finita: molti follower dell’argentina sostengono che tutta questa girandola amorosa (sia da parte di Stefano con (forse) Alessia Marcuzzi e un’altra Rodirguez, sia da parte di Belen, appunto con Antinolfi) non sia né piacevole né educativa per il piccolo Santiago.

In realtà, almeno da quanto traspare dalle fotografie, il bambino sta passando dei giorni bellissimi assieme al papà e alla mamma, prima sulla barca che Stefano ha battezzato proprio con il nome di Santiago, poi con la mamma a Capri e in Costiera Amalfitana.