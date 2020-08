Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, la modella rompe il silenzio e racconta tutta la verità sul rapporto con il conduttore.

Mariana Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino e racconta tutta la verità sul rapporto con il conduttore napoletano, ancora al centro del gossip po la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, la Rodriguez ha così raccontato la verità.

“Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici…”, ha spiegato la Rodriguez che è stata pizzicata con Stefano De Martino in barca dal settimanale Chi.

Mariana Rodriguez, solo un’amicizia con Stefano De Martino: la verità sulla rottura con Simone Susinna

Mariana Rodriguez, prima del gossip con Stefano De Martino che starebbe soffrendo per la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, è stata a lungo fidanzata con Simone Susinna. Una storia durata un paio d’anni e di cui la Rodriguez ha parlato ai microfoni del settimanale Nuovo.

“È finita per il suo egoismo. Ha deciso di andare a New York per lavoro senza nemmeno prima parlare con me. Quando mi ha telefonato per dirmi che stava rientrando e mi stava raggiungendo a Barcellona, gli ho detto che ormai non volevo più niente da lui. Spero che abbia successo”, ha raccontato la modella.

Mariana, dunque, è single e non tornerebbe mai sui propri passi. “Non tornerei con lui e poi Simone si è già fidanzato. Quindi gli auguro tutto il bene del mondo con questa nuova fiamma”, ha aggiunto la modella ai microfoni del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

La Rodriguez, poi, ha anche commentato la frecciatina che Simone Susinna ha lanciato sui social dopo le foto in cui era con Stefano De Martino. “Ho trovato quel commento davvero patetico”, ha aggiunto.

Cosa si augura, dunque, per il modello la Rodriguez? “Spero di trovare in futuro una persona che mi ami, che mi valorizzi e soprattutto che sia un uomo vero. Non voglio più avere al mio fianco ragazzini. Anche se tra me e Simone c’erano solo tre anni di differenza si sentivano”, ha concluso.