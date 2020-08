Stefano De Martino dopo la rottura con Belen: “Fa più male di prima”

Stefano De Martino starebbe ancora soffrendo per la separazione con Belen Rodriguez, ammettendo che la seconda volta fa più male della prima.

Stefano De Martino è stato uno dei protagonisti indiscussi del gossip di quest’estate a causa della sua rottura, avvenuta subito dopo il periodo di lockdown, con la showgirl Belen Rodriguez e continua ad esserlo anche oggi visto che non fanno altro che spuntare nuovi retroscena su quel triste momento.

Un suo amico, intervistato dal settimanale Vero Magazine , ha rivelato che il conduttore di Made In Sud, nonostante sia passato qualche mese dalla rottura, soffre ancora per la sua recente separazione, aggiungendo che questa volta è stata anche più dolorosa del prima, avvenuta qualche anno fa.

“Stefano non ha mai voluto parlare della sua rottura con Belen perché, oltre per riserbo, sta soffrendo per questo fallimento sentimentale” ha rivelato l’amico di De Martino. “La seconda rottura gli fa male più della prima volta che scelsero di separarsi” ha concluso.

Stefano De Martino soffre ancora per Belen Rodriguez, anche se è andato avanti con la sua vita. Sarà forse per questo che la madre di lei ha scelto di escluderlo dalla sua vita?

Stefano De Martino, amico ammette: “Non lo fa per Santiago”

Stefano De Martino, dopo la separazione da Belen Rodriguez, ha al centro dei suoi pensieri soltanto il piccolo Santiago. Per questo motivo evita di mostrarsi in pubblico con altre donne, anche se magari sta costruendo una nuova conoscenza dopo la seconda separazione dal suo matrimonio. Stefano non vuole in alcun modo confondere o turbare suo figlio.

“Santiago è al centro dei suoi pensieri ed per questo motivo che lui ha scelto di non farsi paparazzare mai in atteggiamenti intimi con altre donne” rivela l’amico di De Martino, che si starebbe scambiando messaggi in codice con Alessia Marcuzzi. “Non vuole che venga confuso o che possa soffrire nel vederlo mentre si approccia con altre donne“ ha aggiunto. “Lui ha sempre mostrato un grande rispetto per le questioni legate alla sua vita sentimentale” ha concluso.

Atteggiamento completamento diverso, invece, quello adottato da Belen Rodriguez che aveva scelto di presentare Gianmaria a Santiago. Entrambi, come ormai noto, hanno scelto di andare avanti con le rispettive vite.