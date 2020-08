Ambra Lombardo, è finita con Kikò Nalli? “Stanca di aspettare”

Ambra Lombardo rompe il silenzio su Kikò Nalli raccontando il momento che sta vivendo: “Sono stanca di aspettare, sarà un’estate da single”.

Ambra Lombardo rompe il silenzio su Kikò Nalli. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, la bellissima professoressa siciliana, protagonista dell’ultima edizione nip del Grande Fratello dove ha conosciuto proprio Kikò, ha parlato dopo settimane di rumors e indiscrezioni della sua vita privata e del rapporto con l’hair stylist.

Ambra Lombardo: “Kikò non può darmi quella presenza che per me è importante”

Il diverso stile di vita avrebbe allontanato Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Nip innamorandosi e decidendo di avere una storia che, però, non sarebbero riusciti a vivere come vorrebbero.

“Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stanca di aspettare”, ha spiegato la Lombarda ai microfoni del magazine diretto da Riccardo Signoretti.



Se Kikò vive a Roma dove lavora, Ambra vive a Milano. La Lombardo, ha così spiegato che la sua sarà un’estate da single. “La mia sarà una estate da single. Anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi. Il problema è che non mi sembra ci siano prospettive per il futuro”, ha aggiunto.

Attualmente si sta godendo il sole e il mare della sua Sardegna in attesa di tornare a Milano per il nuovo anno di lavoro. Bellissima e intelligente, Ambra resterà single o riuscirà a ricucire il suo rapporto con Kikò? Quest’ultimo, nel frattempo, sui social, risponde con una foto.

“Il silenzio è il grido più forte“, scrive Kikò Nalli su Instagram. A chi saranno dirette le sue parole? Diversamente, la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo procede senza intoppi al punto che negli scorsi giorni la Cipollari è esplosa sui social contro le fake news.