Covid 19: nessun lockdown nazionale in caso di nuovi contagi – Video

Il nuovo decreto emanato dal Governo che proroga lo stado d’emergenza fino al 1 ottobre non consente un lockdown nazionale per nuovi contagi da Covid 19.

Il Governo ha emanato un nuovo decreto con cui è stato prorogato lo stato d’emergenza per il Covid 19 fino al 31 ottobre. Secondo il nuovo decreto, in caso di una nuova ondata di contagi, non sarà possibile applicare il lockdown su tutto il territorio nazionale.

Di fronte ad una nuova ondata di contagi sarà possibile solo limitare gli spostamenti “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico”,