Alessia Marcuzzi e De Martino: “E’ stata Belen a raccontare tutto!”

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, secondo i recenti gossip, avrebbero avuto una relazione extraconiugale, ma ora è il settimanale Chi a lanciare la bomba: secondo una fonte vicina, sarebbe stata Belen Rodriguez a fornire la notizia ai media.

Alessia Marcuzzi si è ritrovata al centro del gossip in quanto, secondo la bomba lanciata da Dagospia, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Stefano De Martino e, tanto per non farsi mancare nulla, anche quest’ultimo avrebbe tradito Belen Rodriguez, in quanto quando sarebbe avvenuta la liaison lui era ancora impegnato con lei.

I diretti interessati hanno sempre smentito il tutto, ma il settimanale Chi, sul nuovo numero in uscita, ha raccontato un inedito retroscena che cambia ancora una volta le carte in tavola. Quale?

Belen Rodriguez ha messo in giro il gossip sulla Marcuzzi e De Martino. Una fonte vicina alla coppia assicura che sia stata proprio lei, che è stata paparazzata con Gianmaria a Ibiza, a contattare Dagospia, che ha lanciato lo scoop, per raccontargli i dettagli di quanto scoperto.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini fa anche notare che nel lungo video sfogo postato da Belen lei rassicura che una volta che avrà trovato il coraggio sarà lei a parlare e raccontare tutta la verità sul caso. Almeno per il momento, la showgirl non ha ancora commentato tale indiscrezione, ma sicuramente si farà sentire, visto che la notizia la riguarda ancora una volta in prima persona.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: le foto inedite di Chi

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, sempre nel numero di Chi in questione, sono stati i protagonisti anche di inediti scatti realizzati per la promozione dell’Isola dei Famosi che li ha visti insieme, dove il conduttore debuttava in prima serata nel ruolo di inviato di lei.

Il settimanale riporta che durante la realizzazione delle foto, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino avrebbero avuto una bellissima intesa, tant’è che se fossero stati single sicuramente i presenti ci avrebbero visto di più di un semplice rapporto lavorativo e lei avrebbe confidato di trovare il suo collega, che nell’ultima puntata di Made in Sud ha sbottato sui gossip sul suo conto, “un bonazzo”, ma non solo.

Alessia avrebbe mostrato un certo lasciarsi andare nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez che non avrebbe avuto nei confronti di coloro che lo hanno preceduto nel ruolo di inviato. Ovvero Alvin e Stefano Bettarini, tant’è che prima che Stefano prendesse il volo per le Honduras gli avrebbe proposto di realizzare un promo in cui ballano imitando il musical La La Land, seguito da numerose battutine sui social.

Stefano De Martino ha tradito Belen con la Marcuzzi? Nonostante le numerose smentite, su questo triangolo amoroso continuano ad uscire numerosi retroscena che fanno pensare che in fondo qualcosa di vero in tutta questa storia ci sia. Belen ha realmente contattato i media per vendicarsi del torto subito dal suo ex marito?