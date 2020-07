Stefano De Martino stufo del gossip: lo sfogo a Made In Sud

Stefano De Martino, durante l’ultima diretta di Made in Sud, si è lasciato andare ad uno sfogo contro i gossip che dopo la rottura con Belen Rodriguez non fanno altro che circolare sul suo conto.

Stefano De Martino e Fatima Trotta ieri hanno condotto l’ultimo appuntamento di questa particolare stagione di Made in Sud. Stagione che, in maniera inevitabile, ha dovuto adattarsi alle norme per impedire il contagio del coronavirus cambiando in maniera un po’ drastica l’approccio diretto che i comici avevano con il pubblico in studio. Uno scambio di sinergie fondamentali per la riuscita dello show, ma nonostante tutto sono riusciti a portare a casa uno spettacolo degno di nota.

Durante il corso di questa stagione, non di rado il conduttore ha “utilizzato” il programma per smentire i vari gossip sul suo conto dopo la rottura con Belen Rodriguez e ieri ha chiuso con il botto vestendo i panni dell’Incazzatore personalizzato, storico personaggio del programma, per levarsi qualche sassolino dalla scarpa sui continui titoli nei suoi confronti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez | Perde colpi dopo l’addio a De Martino?

“E’ basta con questa storia di con chi è fidanzato Stefano, non ne possiamo più” ha esordito il comico Enzo. “I giornali pur di vedere scriverebbero qualsiasi cosa, anche che ha lasciato Belen per mettersi con Concettina” ha concluso, facendo riferimento ad un personaggio dello show. “E’ assurda sta cosa, basta”.

“Scusami se mi intrometto, ma vorrei parlare anche io di questa cosa” si è poi intromesso Stefano De Martino a Made in Sud, che poco prima ha smentito il gossip su Emma Marrone, per poi lanciarsi nel suo personale sfogo.

Made In Sud: Stefano De Martino diventa l’Incazzatore personalizzato

A Made in Sud, come anticipato, il conduttore si è lasciato andare al suo personalissimo sfogo, nelle vesti di Incazzatore personalizzato, per mettere a tacere i continui gossip nati sul suo conto da quando ha scelto di terminare la sua relazione con Belen Rodriguez.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fatima Trotta prima di Made in Sud: il retroscena su Amici Celebrities

“Basta! Sono mesi che non fate altro che parlare e scrivere se mi sono fidanzato o meno o con chi sto” ha sfogato Stefano De Martino nel ruolo dell’Incazzatore, che qualche settimana fa è apparso piuttosto imbarazzato.

“Ma voi se mi sono fidanzato o no che ve ne frega?” ha concluso, imitando i gesti del comico Enzo.

Lo sfogo di De Martino sui finti gossip dopo Belen, condito con un pizzico di ironia, non è mancato per il gran finale. Il conduttore, attraverso qualche battuta, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Ovviamente le sue battute hanno scatenato i commenti del pubblico. Infatti c’è chi lo difende e chi lo accusa di essere incoerente essendo lui un personaggio dello showbiz.