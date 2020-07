Ignazio Moser criticato da Barbara Alberti: “Non accetta l’ironia”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati criticati da Barbara Alberti durante la diretta di ieri di Ogni Mattina. L’ex sportivo, sul profilo Instagram di Jeremias Rodriguez, ha replicato alle accuse ricevute dalla scrittrice.

Ignazio Moser e la sua Cecilia Rodriguez sono stati i protagonisti dello spazio dedicato alla cronaca rosa di Ogni Mattina con Adriana Volpe. Nel salotto televisivo di Tv8 si è parlato del compleanno dell’ex sportivo e dei suoi tre desideri espressi, tutti a livello materiali, che sono stati stroncati da Barbara Alberti che ha approfittato del momento anche per rivelare che secondo il suo modesto parere i due sono privi di una qualsiasi personalità e brillano di luce riflessa grazie alla popolarità di Belen Rodriguez, sorella di lei, e Francesco Moser, padre di lui.

Ignazio, attraverso alcune stories caricate sul profilo di Jeremias Rodriguez, e poi ripostate sul suo, ha deciso di replicare alle critiche ricevute, stroncando a sua volta l’Alberti che lo ha definito privo di qualsiasi personalità.

Ignazio Moser ha replicato a Barbara Alberti a Ogni Mattina, affermando che nemmeno lei in fondo può vantarsi di cotanta personalità visto che per emergere è stata costretta a dover parlare di lui e della sua compagna, accusando poi la scrittrice di essere priva di qualsiasi ironia.

Ignazio Moser contro Barbara Alberti a Ogni Mattina: “Ha personalità?”

Ignazio Moser, è bene precisare, ha replicato alle critiche di Barbara Alberti a Ogni Mattina con il sorriso sulle labbra, ma al tempo stesso ha invitato la scrittrice a smetterla di parlare di lui. Soprattutto se è così privo di personalità.

“Ho un messaggio per alcune signore che nel 1983 si occupano di curare rubriche dediche ad un pubblico adulto” ha esordito il compagno di Cecilia Rodriguez, tra l’altro di recente i due hanno dato scandalo su Instagram.

“Non parlate di me se sono così privo di personalità, ma tornate a dedicarvi alle rubriche” ha proseguito. “Non accetta l’ironia, perché i miei desideri erano puramente ironici. Non mi servono quelle cose per stare bene” ha concluso.

“Lei ritiene me e Cecilia senza personalità ma lei invece che personalità ha, visto che ha parlato di noi?“ ha concluso tagliente.

Ignazio Moser ha stroncato Barbara Alberti, difendendo non solo se stesso ma soprattutto la sua Cecilia.