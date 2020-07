Belen Rodriguez e il figlio Santiago tra le braccia di Gianmaria Antinolfi a Ibiza: il settimanale Chi pubblica le nuove foto della showgirl con l’imprenditore.

Belen Rodriguez vola ad Ibiza con il figlio Santiago, l’amico Mattia Ferrari e, a sorpresa, con Gianmaria Antinolfi con cui è stata nuovamente pizzicata dal settimanale Chi che, nel numero in edicola, pubblica le foto di Belen tra le braccia di Antinolfi che tiene in braccio anche Santiago. La storia tra la Rodriguez e l’imprenditore napoletano, dunque, starebbe continuando.

Belen Rodriguez, vacanze a Ibiza con Gianmaria Antinolfi e il figlio Santiago

Belen Rodriguez sceglie ancora una volta Ibiza per le sue vacanze. Sull’isola spagnola ha trascorso le ultime estati, compresa l’estate scorsa del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Innamorata di Ibiza, la showgirl ha deciso di tornarci anche quest’anno insieme al figlio Santiago e all’amico Mattia Ferrari. Con loro, però, stando alle foto che pubblica il settimanale Chi ci sarebbe anche Gianmaria Antinolfi che Belen avrebbe soffiato a Dayane Mello.

Nelle foto sulla copertina di Chi che potete vedere più in basso, Belen è tra le braccia di Gianmaria Antinolfi che, in un altro frame, ha anche in braccio Santiago. Insieme avrebbero così raggiunto la villa in cui la Rodriguez ha deciso di trascorrere la sua calda estate. Tra la showgirl argentina e Gianmaria Antinolfi, dopo il weekend a Capri con tanto di bacio, dunque, la storia continuerebbe?

Dai profili social della Rodriguez non traspare niente. La showgirl, pur essendo molto attiva, su Instagram, si mostra sempre e solo in compagnia dell’inseparabile amico Mattia Ferrari e del figlio Santiago. Stefano De Martino, invece, dopo aver fatto chiarezza sul suo rapporto con Emma Marrone, è ancora in Italia. Partirà anche lui per Ibiza per trascorrere qualche giorno di vacanza con il figlio?