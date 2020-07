Belen e Stefano De Martino | Sfida a distanza in costume, che spettacolo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sfida su Instagram a colpi di costume: lei sfoggia un bikini mozzafiato, lui risponde con gli addominali.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino incantano i fans. La showgirl argentina sul suo profilo Instagram e il conduttore napoletano sul proprio, sfoggiano il fisico mozzafiato in costume. Micro bikini per Belen e un pantaloncino per De Martino che mette in mostra gli addominali e i tatuaggi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino bellissimi in costume, ma sempre più lontani

Belen Rodriguez ha fatto impazzire i fans pubblicando la foto che vedete qui in alto. Un bikini striminzito che esalta il fisico mozzafiato della showgirl che sfoggia gambe snelle e addominali allenati. Con l’estate in coso, la showgirl argentina continua a regalare scatti bellissimi ai fans che gradiscono il regalo e la bellezza spettacolare della loro beniamina.

Anche Stefano De Martino, però, non è stato da meno. Tra una prova e l’altra di Made in Sud, infatti, in quel di Napoli, il conduttore riesce a concedersi anche qualche giorno di totale relax in barca (sarà la sua che avrebbe deciso di mettere in vendita?). In barca, così, De Martino s’immortala in costume sfoggiando gli addominali e i tatuaggi che ha sul petto e sull’addome.

La vita di Belen e Stefano, dunque, è sempre più distante. Il conduttore continua a stare stabilmente a Napoli per lavoro mentre la Rodriguez si sposta tra Milano, dove vive con il figlio Santiago e Roma dove sta lavorando alla nuova edizione di S’ si que vales. Durante il weekend è solita concedersi qualche giorno lontano dalla città come quello che si è concessa tra Napoli e Capri insieme a Gianmaria Antinolfi.