Caterina Balivo a nozze: la conduttrice pubblica la foto del matrimonio della sorella Sara. “La mia piccola sorellina si è sposata”, foto.

Grande festa per la famiglia Balivo. si è infatti sposata Sarah, la sorella più piccola di Caterina Balivo che, su Instagram, ha pubblicato una bellissima foto degli sposi con i suoi auguri. Sarah si è sposata a Favignana di fronte ad amici e parenti che hanno festeggiato con lei il suo grande giorno.

Caterina Balivo al matrimonio della sorella Sara: gli auguri della conduttrice

Caterina Balivo in attesa di scoprire il suo futuro dopo l’addio a Vieni da me, dopo il fatidico sì pronunciato dalla sorella Sarah, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato la foto che vedete qui in alto della sorella Sarah che, raggiante, tiene per mano il marito. “E anche la mia Saretta si è spostata! Pieromi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa”, ha scritto la conduttrice che ha poi ricevuto gli auguri di amici e colleghi come Elisabetta Gregoraci, Nicoletta Romanoff, Alessandra Pierelli e tanti altri.



Classe 1988, Sarah ha sposato il fidanzato storico Piero cicconi scegliendo come paggetto il nipotino Guido Alberto e come damigella la nipotina Cora, entrambi figli della sorella Caterina, ma chi è Sarah? E’ un architetto con la passione per la moda e il design. Sarah ha creato una linea di scarpe dal nome Madame Cosette. Sarah, inoltre, gestisce un blog dal titolo “2 biscotti nel tè” e ha partecipato a Pechino Express 2018 con Sarah Ventura, la sorella di Simona Ventura.